Категорически за Украину: производитель "байрактаров" сказал, что никогда не продаст свои дроны в РФ

Производитель "байрактаров" сказал, что никогда не продаст свои дроны в РФ / коллаж УНИАН

Руководство турецкой компания Baykar Makina ‒ производителя тех самых боевых дронов Bayraktar ‒ никогда не будет продавать их в Россию (ни сейчас, ни в будущем). Об этом заявил гендиректор компании Халюк Байрактар, сообщает CNN.

Коммерсант заверил, что Турция поддерживает суверенитет Украины и ее борьбу за независимость в войне против России. Байрактар также отметил, что за "года усилий" между обеими странами выстроились качественные связи ‒ в частности, в аэрокосмической и военных отраслях.

"Турция поддерживает Украину боевыми беспилотниками. Мы также закупаем у Украины двигатели для беспилотников. Мы построили отношения с Украиной по принципу win-win (однозначная победа – Главред), что дает преимущества обоим государствам", — сказал гендиректор компании.

Байрактар также категорически отверг возможность поставки своей продукции в РФ.

"Мы не делали такого и никогда не сделаем. Потому что мы поддерживаем Украину", ‒ подытожил он.

Читайте такжеУкраинцы за трое суток собрали на 4 Байрактары для ВСУ

Напомним, ранее сообщалось о том, что министр обороны Украины Алексей Резников Украина получит еще десятки беспилотников "Байрактар". Об этом наше государство уже договорилось с компанией-производителем.

"Только с 24 февраля Минобороны поставило на вооружение наших военных до полусотни "самолетиков". Еще несколько уже законтрактованы и оплачены МОУ и мы ожидаем их уже в июле", – отметил Резников.

Другие новости: