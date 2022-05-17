"Великой РФ" школьники покупают дроны: оккупанты трясутся от ужаса из-за поставок оружия в Украину

Оккупанты трясутся от ужаса, когда слышат о поставках оружия в Украину/ Reuters

Российские захватчики завидуют украинским военным из-за того, что в ВСУ есть новейшее вооружение. А оккупантов при этом РФ не обеспечила необходимым военным оборудованием, когда развязала полномасштабную войну против Украины.

Об этом российский оккупант рассказывает знакомому по телефону. Их разговор перехватила и обнародовала Служба безопасности Украины.

"Нам бы беспилотники, как у них "Байрактар". Была бы тема вообще... Их птички полетали, координаты просветили, и тогда они как ударили [неценз.] нас" – пожаловался своему другу контрактник, воюющий на Запорожье.

Сам захватчик в разговоре начал высмеивать "величие России". По его словам, РФ не обеспечила их даже простыми дронами, и теперь оккупанты просят своих родных искать и покупать им хоть какие-то беспилотники. Частично дроны для них покупают спонсоры.

"Россия – дикое государство .. Сами замутили эту спецоперацию... А фермеры теперь нам собирают деньги, чтобы купить квадрики", – говорит захватчик.

Также оккупанты с ужасом следят за тем, как в Украину поступает западное вооружение. По словам захватчика, они постоянно читают новости, как другие страны предоставляют Украине оружие, и боятся наступления того времени, когда полученную военную помощь ВСУ начнут применять на фронте.

В СБУ при этом отмечают, что, наверное, оккупанты еще не читали новостей про новые пушки и ленд-лиз.

"Поэтому впереди у них много открытий. Не только в новостях, но и на поле боя", – отметили в СБУ.

Напомним, в ночь и под утро вторника, 17 мая, войска РФ атаковали несколько регионов Украины. Под удар врага попали Киев и область, а также Харьковщина и Львовщина. Жители регионов заявили о звуках ракет и взрывов.

Также сообщалось, что утром 17 мая 2022 года российские оккупанты нанесли ракетный удар по поселку Десна в Черниговской области. В результате есть погибшие и много раненых.

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