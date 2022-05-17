В РФ заявили об обстреле их приграничного села – в Украине потролили страну-агресора

В РФ заявили об обстреле их приграничного села/ Telegram Роман Старовойт

В России глава Курской области Роман Старовойт заявил, что пограничное село Алексеевка было обстреляно из "крупнокалиберного оружия".

Он отметил, что это произошло около 05:00 утра и в результате этого были повреждены три частных дома, припаркованный возле одного из них частный автомобиль и здание школы. Пострадавших нет. Соответствующее сообщение он разместил в Telegram.

Также российский губернатор отметил, что этот обстрел "был подавлен ответным огнем" от пограничников РФ, а на месте происшествия уже работают специалисты, которые разбираются в деталях.

После этого советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко высмеял эти заявления, намекнув, что обстрел могли осуществить "националистические батальоны россии". Так Андрющенко спародировал российские фейки, которые в РФ часто распространяют против Украины.

"Губернатор Курской области на россии сообщил, что националистические батальоны россии обстреляли в с. Алексеевка школу, три частных дома и взорвали автомобиль. Хотя возможно, это ВСУ нанесли удар по школе и домам, где российская армия организовала биологическую лабораторию. Версии уточняются", –написал советник мэра Мариуполя в Telegram.

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Напомним, в ночь и под утро вторника, 17 мая, войска РФ атаковали несколько регионов Украины. Под удар врага попали Киев и область, а также Харьковщина и Львовщина. Жители регионов заявили о звуках ракет и взрывов.

Также сообщалось, что утром 17 мая 2022 года российские оккупанты нанесли ракетный удар по поселку Десна в Черниговской области. В результате есть погибшие и много раненых.

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