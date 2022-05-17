Артиллеристы ВСУ метким ударом высадили в воздух вражескую гаубицу

Оккупанты спрятали свою технику в лесопосадке возле огородов на окраине села. Но это им не помогло. Украинские артиллеристы уничтожили цель.
Защитники Украины благодаря точному попаданию в цель уничтожили гаубицу врага, которую оккупанты спрятали в лесопосадке возле огородов на окраине села.
Видео с кадрами уничтожения вражеской техники попало в Сеть. Кадры опубликовал Telegram-канал British Intelligence
Украинские воины поразили вражескую технику артиллерийским снарядом. Гаубица оккупантов вместе с боекомплектом ярко вспыхнула, в небо поднялся густой дым.
"Взрыв боекомплекта гаубицы русни после попадания в нее артиллерийского снаряда. #Потерьнет", – прокомментировали в Сети.
Как сообщал Главред, украинские защитники на южном направлении в течение 16 мая более 100 раз поразили вражеские позиции. В результате было ликвидировано еще 29 российских оккупантов. Как говорится в сводке оперативного командования Юг, наши воины также уничтожили зенитный ракетный комплекс Стрела-10, танк Т-72 и другую бронированную технику.
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