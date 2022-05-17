На Юге Украины уничтожен склад боеприпасов и три десятка оккупантов возле Чернобаевки

На Юге ВСУ более 100 раз поразили позиции врага / Фото УНИАН

Украинские защитники на южном направлении в течение 16 мая более 100 раз поразили вражеские позиции. В результате было ликвидировано еще 29 российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке оперативного командования Юг в Facebook.

Наши воины также уничтожили зенитный ракетный комплекс Стрела-10, танк Т-72 и другую бронированную технику.

Сообщается также, что огнем реактивной артиллерии был уничтожен состав горюче-смазочных материалов вблизи поселка Чернобаевка в Херсонской области.

Читайте такжеЧернобаевка - 20: ВСУ юбилейный раз "накрыли" россиян под ХерсономТем временем на боевых позициях вдоль линии соприкосновения продолжается ведение боевых действий. Противник активности не проявляет, однако совершает ракетные атаки, в частности, по Николаеской и Одесской областях.

"Ракетный удар был нанесен по морской инфраструктуре Очакова. А центральный район Николаева обстрелян реактивными системами залпового огня с использованием запрещенных международными конвенциями кассетных боеприпасов. Повреждены остановки общественного транспорта, разбиты несколько частных магазинов, поврежден торговый центр, автотранспорт, газовод", - говорится в сообщении.

Многие кластерные бомбы не сдетонировали, ликвидацией последствий обстрела занимаются специалисты ГосЧС.

В результате ракетного удара по Одесской области самолетами стратегической авиации был поражен объект туристической инфраструктуры, разрушены в том числе и несколько соседних частных зданий.

"Пытаясь попасть в тот же мост через Днестровский лиман, используя устаревшие образцы вооружения, рашисты попадают в гражданские объекты. В результате чего страдают мирные жители регионов. И в Николаеве, и в Одесской области есть пострадавшие, тяжело ранен 6-летний ребенок", - отметили в оперативном командовании Юг.

Как сообщал Главред, защитники Украины отбросили российских оккупантов от Харькова на 20 километров. Теперь до города не достают артиллерийские обстрелы. Как рассказал командир батальона спецподразделения Kraken Константин Немичев, в городе постепенно налаживается жизнь.

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