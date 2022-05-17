УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

На Юге Украины уничтожен склад боеприпасов и три десятка оккупантов возле Чернобаевки

17 мая 2022, 07:53

Защитники Украины уничтожили зенитный ракетный комплекс Стрела-10, танк Т-72 и другую бронированную технику. В целом, ВСУ поразили более 100 позиций врага.

танк, уничтоженная российская техника
На Юге ВСУ более 100 раз поразили позиции врага / Фото УНИАН

Украинские защитники на южном направлении в течение 16 мая более 100 раз поразили вражеские позиции. В результате было ликвидировано еще 29 российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке оперативного командования Юг в Facebook.

Наши воины также уничтожили зенитный ракетный комплекс Стрела-10, танк Т-72 и другую бронированную технику.

Сообщается также, что огнем реактивной артиллерии был уничтожен состав горюче-смазочных материалов вблизи поселка Чернобаевка в Херсонской области.

Читайте такжеЧернобаевка - 20: ВСУ юбилейный раз "накрыли" россиян под ХерсономТем временем на боевых позициях вдоль линии соприкосновения продолжается ведение боевых действий. Противник активности не проявляет, однако совершает ракетные атаки, в частности, по Николаеской и Одесской областях.

"Ракетный удар был нанесен по морской инфраструктуре Очакова. А центральный район Николаева обстрелян реактивными системами залпового огня с использованием запрещенных международными конвенциями кассетных боеприпасов. Повреждены остановки общественного транспорта, разбиты несколько частных магазинов, поврежден торговый центр, автотранспорт, газовод", - говорится в сообщении.

Многие кластерные бомбы не сдетонировали, ликвидацией последствий обстрела занимаются специалисты ГосЧС.

В результате ракетного удара по Одесской области самолетами стратегической авиации был поражен объект туристической инфраструктуры, разрушены в том числе и несколько соседних частных зданий.

"Пытаясь попасть в тот же мост через Днестровский лиман, используя устаревшие образцы вооружения, рашисты попадают в гражданские объекты. В результате чего страдают мирные жители регионов. И в Николаеве, и в Одесской области есть пострадавшие, тяжело ранен 6-летний ребенок", - отметили в оперативном командовании Юг.

Как сообщал Главред, защитники Украины отбросили российских оккупантов от Харькова на 20 километров. Теперь до города не достают артиллерийские обстрелы. Как рассказал командир батальона спецподразделения Kraken Константин Немичев, в городе постепенно налаживается жизнь.

Другие новости:

viber
война в Украине новости Украины война России и Украины Чернобаевка
Реклама
Популярное
За доллар 100 гривен? Что известно о курсе на черном рынкеЗа доллар 100 гривен? Что известно о курсе на черном рынке Гороскоп на сегодня 15 мая 2022: Ракам – опасные иллюзии, Весам – деньги, Стрельцам – разочарованиеГороскоп на сегодня 15 мая 2022: Ракам – опасные иллюзии, Весам – деньги, Стрельцам – разочарование Идет самый сложный период и большие потери: астролог рассказала, когда оккупантов выгонят из УкраиныИдет самый сложный период и большие потери: астролог рассказала, когда оккупантов выгонят из Украины Женский гороскоп на неделю 16-22 мая: что поможет привлечь удачу знакам зодиакаЖенский гороскоп на неделю 16-22 мая: что поможет привлечь удачу знакам зодиака Оккупанты воюют с ФСБшниками, чтобы сбежать из Украины: 295 человек с боем прорвались через границуОккупанты воюют с ФСБшниками, чтобы сбежать из Украины: 295 человек с боем прорвались через границу
Поддержите Главред

Последние новости

07:56

Под Северодонецком ВСУ отразили штурм РФ: враг отступил с потерями

07:53

На Юге Украины уничтожен склад боеприпасов и три десятка оккупантов возле Чернобаевки

07:26

Войска РФ отброшены на 20 км от Харькова - комбат спецподразделения Kraken

06:51

Под утро оккупанты нанесли ракетные удары сразу по трем областям Украины: первые подробности

06:29

Почему Турция не хочет пускать Финляндию и Швецию в НАТОмнение

Реклама
04:05

Военный эксперт назвал два фактора, которые приближают победу Украины в войнеВидео

04:02

Сильно изменился: на Александра Эллерта "наехали" за отказ от украинского языка

03:42

Как неловко получилось: российская Песня года под угрозой срыва из-за дефицита украинских артистов

03:10

Ученые рассказали, каким опасным заболеванием могут заразиться владельцы кошек

03:05

Андрей Макаревич показал Аллу Пугачеву и Бориса Гребенщикова на вечеринке в Израиле

02:37

Киев в опасности: астролог дал неожиданный прогноз о войне в Украине

02:02

Можете остаться без денег: что категорически нельзя хранить в кошельке

01:32

Эксперт объяснил, как и почему русские изменили методы войны против ВСУ

00:51

Приметы на 17 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:41

Победа Украины на Евровидении: Соседов побредил о фашизме и прокомментировал победу Kalush Orchestra

00:35

Литовская конкурсантка эмоционально отреагировала на ноль от украинского жюри на Евровидении-2022

00:26

Эвакуация военных из Азовстали: вывезли более 200 человек, их обменяютВидео

00:16

В Буче художница "превращает" отверстия от пуль в цветы

00:02

Кремль морально готовит население к сдаче Крыма - АрестовичВидео

00:01

Приходько призналась, что ей не стыдно от того, что она на Евровидении представляла Россию

Реклама
16 мая, понедельник
23:58

В Раде придумали, как наказывать за незаконное ношение военной формы

23:39

"Все мои братья с оружием": Притула рассказал, как он справляется с войной

23:38

Магнитные бури накроют Землю в ближайшие дни: названы опасные датыВидео

23:24

Дмитрий Танкович рассказал, почему Оксана Марченко "некомфортный человек"

23:24

Почему Путин отказывается от переговоров с Зеленским: ответ ОП

23:05

Полякова показала Новый патриотичный лук "фешн кутюр"

23:00

Евросоюз утвердил финансовую помощь Украине: на что пойдут деньгиВидео

22:56

Изнасиловали беременную и 83-летнюю бабушку: жители Херсонщины рассказали об ужасах оккупацииВидео

22:35

Путин терпит поражение в битве за Украину и может пойти новой войной на Грузию – CNN

22:28

Под Киевом нашли еще одно захоронение, среди убитых гражданин ЧехииВидео

21:52

В Украине ударят заморозки: синоптики назвали дату опасной погодыВидео

21:33

Эрдоган резко высказался о вступлении Швеции и Финляндии в НАТОВидео

21:33

"Уступки" по Крыму и Донбассу в обмен на остановку войны: в МИД сделали заявление о позиции КиеваВидео

21:31

Рашисты разбегались как тараканы: ВСУ мощным ударом с "салютом" разнесли позиции врагаВидео

21:30

"Надо начистить помойную харю прямо в зале": украинский комик глупо пошутил про погибших воинов ВСУ

20:47

Названы три вещи, которые должны быть в доме у каждого знака зодиакаВидео

20:47

Чем раньше Украина победит в войне, тем быстрее снизятся цены в мире - Подоляк

20:41

"Духовные проститутки, которые за деньги готовы забыть родину": Гордон высказался о Королевой и Тарзане

20:36

"Сохранение жизни личного состава": командир Азова заявил о выполнении задач в МариуполеВидео

20:20

Скандал за скандалом: Ирина Федишин опозорилась с помощью для ВСУВидео

Реклама
20:20

"Стреляли из-за углов и гаражей": оккупантов РФ в Харькове разбивала Тероборона – террорист ГиркинВидео

19:52

Под Бахмутом оккупанты напоролись на мощную ответку ВСУ: получили по зубам и отошли с потерямиВидео

19:45

Уехал, но обещал вернуться: нардеп Шуфрич покинул Украину

19:33

Путинский режим уже сдох, или Зачем в Кремле заговорили о капитуляциимнение

19:32

Немецкое оружие будет бить рашистов: в ФРГ рассказали о САУ и "зенитных танках" для ВСУВидео

19:28

Толпа поклонников и громкие овации: победители Евровидения Kalush Orchestra вернулись в УкраинуВидео

19:28

Ни слова о поддержке войны России против Украины и сотрудничество с НАТО: в ОДКБ выпустили заявлениеВидео

19:21

Рашисты беспрерывно обстреливают Северодонецк: повреждены дома, больница, много жертв

19:13

На Måneskin наехали за поддержку Kalush Orchestra на Евровдении-2022

19:11

Жена известного футболиста случайно сняла на видео его трагическую смертьВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять