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Войска РФ отброшены на 20 км от Харькова - комбат спецподразделения Kraken

17 мая 2022, 07:26

Несмотря на то, что враг окопался, оккупантов планируют отбросить за границу с РФ. После этого украинские защитники перейдут на другие направления региона.

военные РФ, оккупанты
РФ будет нести очень большие потери, если сейчас не сложит оружие / Фото УНИАН

Защитники Украины отбросили российских оккупантов от Харькова на 20 километров. Теперь до города не достают артиллерийские обстрелы. В городе постепенно налаживается жизнь.

Об этом рассказал командир батальона спецподразделения Kraken Константин Немичев в эфире 5 канала.

"От самого города Харькова мы отбросили российские войска на 20 км. То есть это уже безопасный участок для того, чтобы сам город не обстреливался. У нас есть такой район Салтовка, который постоянно обстреливали, он очень уничтожен. Сейчас туда уже не прилетает. Там проводят разминирование. То есть мы сделали все, чтобы в Харькове началась жизнь", – рассказал комбат.

По его словам, зона ответственности его батальона – на севере Харькова.

"Наше подразделение расчищало Русскую Лозовую, Питомник и сейчас мы планируем двигаться дальше. Есть понимание, как это делать. И РФ будет нести очень большие потери, если сейчас не сложит оружие и не сдастся в плен", – сказал Немичев.

По словам комбата, украинские защитники, несмотря на то, что враг окопался, планируют отбросить его за границу с Россией. После этого перейдут на другие направления региона и будут делать "много сюрпризов оккупантам".

"У нас зона ответственности – это север от Харькова, где мы сейчас продвигаемся к границам России. Враг окопался, но мы проводим необходимую работу, чтобы дойти до границы. Потом будем переходить на другие направления – это касается Изюма и других направлений региона. Уже есть информация, разведка работает, где у них там есть пути снабжения. Будем готовить много сюрпризов оккупантам", – сказал Немичев.

Как сообщал Главред, успешная оборона ВCУ Харькова и последующее контрнаступление, по всей видимости, станет еще одним поворотным момент в их пользу в противостоянии врагу. Он означает, что украинские Силы обороны могут угрожать амбициям РФ на Донбассе.Об этом говорится в материале британского канала Sky News.

Тем временем эксперты Института исследования войны считают, что российские войска могут бросить больше сил на захват Северодонецка и Лисичанска на Луганщине, при этом они могут отказаться от идеи достичь административных границ Донецкой области.

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