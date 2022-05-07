Командир и заместитель командира полка, командир роты и майор: ВСУ ликвидировали русских офицеров

Украинские бойцы не останавливаются и продолжают в спешном порядке ликвидировать различных офицеров оккупантов - причем разной степени высокопоставленности.
Бойцы ВСУ продолжают уничтожать русских захватчиков, в том числе и весьма высокопоставленных. Как сообщают в Управлении стратегических коммуникаций украинской армии, в этот раз удалось ликвидировать четырех российских оккупантов с высокими званиями.
Полностью этот небольшой список выглядит так:
- командир 872-го гаубичного самоходного артиллерийского полка 127-й мотострелковой дивизии, подполковник Федор Соловьев;
- заместитель командира полка, подполковник Фезул Бичикаев;
- майор центра специальных назначений "Витязь" Леонид Махонин;
- командир 1-й роты 155-й отдельной бригады морской пехоты, капитан Мурад Магомедов.
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Напомним, ранее сообщалось ,что США предоставили Украине разведданные о российских подразделениях, что позволило ВСУ ликвидировать многих генералов РФ.
Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на сведения американских чиновников.
"Помощь в нацеливании является частью секретных усилий администрации Байдена по предоставлению Украине разведывательной информации о поле боя в режиме реального времени. По словам официальных лиц, эта разведывательная информация также включает передвижения российских войск, полученные из недавних американских оценок секретного боевого плана Москвы для боевых действий на Донбассе", - говорится в сообщении.
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