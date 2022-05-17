Оккупанты ударили ракетами по Десне: есть погибшие и много раненых

Война еще не ушла из Черниговской области. На месте обстрела работают спасатели и правоохранительные органы, сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
Утром 17 мая 2022 года российские оккупанты нанесли ракетный удар по поселку Десна в Черниговской области. В результате есть погибшие и много раненых.
Об этом сообщил в Telegram начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.
"Сегодня недоброе утро в Черниговской области, враг нанес ракетные удары по поселку Десна. Там работают спасатели, правоохранительные органы. Предварительно есть погибшие и много раненых. Немного позже дам детальную информацию", - отметил он.
По его словам, это означает, что война еще не ушла из Черниговской области.
Поселок Десна находится возле административной границы с Киевской областью. В нем базируется 169-й учебный центр Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
Как сообщал Главред, в ночь и под утро вторника, 17 мая, войска РФ атаковали ракетами несколько регионов Украины. Под удар врага попали Киев и область, а также Харьковщина и Львовщина.
Во Львовской области взрывов было не менее десяти. Впервые по региону запустили одновременно так много ракет.
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