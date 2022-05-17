США передали Украине первые три Ми-17: вертолеты отправились на фронт

Боевые машины стали первыми из 11 вертолетов Ми-8 и Ми-17 советского образца, поставки которых предусмотрены пакетом американской военной помощи.
Украина получила первые из 11 вертолетов Ми-8 и Ми-17 советского образца, поставки которых предусмотрены пакетом американской военной помощи в размере 800 млн долларов.
Как рассказал журналист Foreign Policy Джейк Детч, три вертолета Ми-17 прибыли в Украину из США. Об этом он написал в Twitter.
"Еще три советских вертолета Ми-17 прибыли в Украину из США и уже выполняют боевые задания", — написал Детч.
Отмечается, что боевые машины стали первыми из 11 вертолетов Ми-8 и Ми-17 советского образца, поставки которых предусмотрены пакетом американской военной помощи в размере 800 млн долларов.
Военная помощь Украине:
- 74 из 90 гаубиц, переданных Украине Соединенными Штатами, уже находятся на поле боя;
- за последние 24 часа союзники отправили 10 самолетов военной помощи;
- США уже отправили в Украину 60% из обещанных 209 тысяч снарядов.
Ми-8 - многоцелевой вертолёт. Самый массовый двухдвигательный вертолёт в мире, входит в список самых массовых вертолётов в истории авиации. Существует множество модификаций этих вертолетов — от медицинских и спасательных до пожарных и десантных.
Стоимость за единицу - $14,75 - $17,5 млн в зависимости от комплектации.
Ми-17ПЛ выполняет функции РЭП — вертолета-постановщика радиоэлектронных помех, а Ми-17МД — модернизированная версия, в которой помещается 36 десантников и 5 тонн груза.
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