"Догнала карма": на Змеином ВСУ уничтожили разведчиков-предателей из Севастополя

На острове Змеиный уничтожены предатели Украины / Фото УНИАН

В результате удара Вооруженных сил Украины по российским оккупантам на острове Змеиный были уничтожены предатели, ранее перешедшие на сторону врага.

Как пишет в Twitter офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц), ликвидированы матросы-разведчики РФ из Севастополя.

Отмечается, что уничтоженные оккупанты ранее предали Украину.

"Предателей из Севастополя догнала карма на о. Змеиный", - подчеркнул Штефан.

Он также опубликовал фото ликвидированных предателей.

Напомним, ранее российские срочники, которые попали в плен в Украине, заявили, что военное начальство обманом бросило их в войну, а Россия совершила преступление по прихоти Владимира Путина.

Читайте еще: