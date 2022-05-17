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"Догнала карма": на Змеином ВСУ уничтожили разведчиков-предателей из Севастополя

17 мая 2022, 08:33

Анатолий Штефан опубликовал фото и данные ликвидированных предателей.

остров Змеиный
На острове Змеиный уничтожены предатели Украины / Фото УНИАН

В результате удара Вооруженных сил Украины по российским оккупантам на острове Змеиный были уничтожены предатели, ранее перешедшие на сторону врага.

Как пишет в Twitter офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц), ликвидированы матросы-разведчики РФ из Севастополя.

Отмечается, что уничтоженные оккупанты ранее предали Украину.

"Предателей из Севастополя догнала карма на о. Змеиный", - подчеркнул Штефан.

Он также опубликовал фото ликвидированных предателей.

Напомним, ранее российские срочники, которые попали в плен в Украине, заявили, что военное начальство обманом бросило их в войну, а Россия совершила преступление по прихоти Владимира Путина.

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Севастополь война России и Украины
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