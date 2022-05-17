"Догнала карма": на Змеином ВСУ уничтожили разведчиков-предателей из Севастополя

Анатолий Штефан опубликовал фото и данные ликвидированных предателей.
В результате удара Вооруженных сил Украины по российским оккупантам на острове Змеиный были уничтожены предатели, ранее перешедшие на сторону врага.
Как пишет в Twitter офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц), ликвидированы матросы-разведчики РФ из Севастополя.
Отмечается, что уничтоженные оккупанты ранее предали Украину.
"Предателей из Севастополя догнала карма на о. Змеиный", - подчеркнул Штефан.
Он также опубликовал фото ликвидированных предателей.
Напомним, ранее российские срочники, которые попали в плен в Украине, заявили, что военное начальство обманом бросило их в войну, а Россия совершила преступление по прихоти Владимира Путина.
Читайте еще:
- Груз 200 для Новочеркасска и Воронежа: ВСУ уничтожили генерала и полковника РФ
- "Фабрика орков": в Сети высмеяли поставки груза 200 из РФ в Украину
- Груз 200 для Феодосии: ликвидирован подполковник - командир штурмового батальона оккупантов
Автор: Алексей Тесля