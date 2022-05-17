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РФ не хочет терять самолеты, поэтому увеличит количество артиллерийских ударов - разведка Британии

17 мая 2022, 09:57

Оккупанты будут наносить массированные артиллерийские удары, чтобы попытаться восстановить темп своего продвижения на Донбассе.

самолеты РФ
РФ не хочет рисковать своей авиацией / Фото Reuters, Facebook

Минобороны Великобритании опубликовало свежую сводку по ситуации на войне в Украине по состоянию на утро 17 мая.

Британская разведка прогнозирует, что Россия будет и дальше делать ставку на массированное применение артиллерии. Данная тактика станет основной наступления на Донбассе, говорится в Twitter британского Минобороны.

Как пример британцы приводят Черниговскую область, где во время российского наступления пострадали 3500 зданий, в основном жилых.

"В Черниговской области к северу от Киева примерно 3500 зданий были разрушены или повреждены во время попытки России продвинуться к украинской столице. 80% ущерба нанесено жилым домам. Масштаб ущерба указывает на готовность России использовать артиллерию против населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Британская разведка считает это признаком нежелания рисковать своей авиацией для нанесения более точных ударов.

"Россия, вероятно, прибегла к все большей зависимости от неизбирательной артиллерийской бомбардировки из-за ограниченных возможностей выявления целей и нежелания регулярно летать боевыми самолетами за пределами своей линии фронта. Поэтому в ближайшие недели РФ, вероятно, продолжит сильно полагаться на массированные артиллерийские удары, пытаясь восстановить темп своего продвижения на Донбассе", - отметили в разведке.

Сводка британской разведки по состоянию на утро 17 мая / twitter.com/DefenceHQ

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Как сообщал Главред, утром 17 мая 2022 года российские оккупанты нанесли ракетный удар по поселку Десна в Черниговской области. В результате есть погибшие и много раненых.

Также в ночь и под утро вторника, 17 мая, войска РФ атаковали ракетами несколько регионов Украины. Под удар врага попали Киев и область, а также Харьковщина и Львовщина.

Во Львовской области взрывов было не менее десяти. Впервые по региону запустили одновременно так много ракет.

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