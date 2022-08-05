У Путина передумали: Россия видит Эрдогана посредником в диалоге с Украиной – Bloomberg

Позицию России по посредничеству Турции могло изменить "зерновое соглашение" - СМИ / Коллаж Reuters

РФ изучает возможность подключить президента Турции Реджепа Эрдогана к мирным переговорам с Украиной в качестве посредника. Анкара давно настаивала на такой роли, но Москва не испытывала оптимизма по поводу идеи. Но после заключения "зернового соглашения" позиция Кремля могла измениться. Впрочем, страна-агрессор Россия вряд ли может рассчитывать на какие-то перспективы диалога с Украиной до тех пор, пока не изменит свои условия.

Журналисты Bloomberg 5 августа, в день встречи Эрдогана и Путина, со ссылкой на приближенные к Кремлю источники, написали о том, что Москва рассматривает возможность подключения Турции как посредника в переговорах по завершению войны России против Украины. Анкара и раньше стремилась присоединиться к диалогу сторон, однако россияне прохладно относились к такой инициативе.

Однако ситуация могла измениться после подписания так называемого "зернового соглашения". Путин даже лично поблагодарил Эрдогана за его участие в этих переговорах.

Впрочем, источники также отмечают, что пока Россия не изменит своих условий, продолжения переговоров с Украиной, которые зашли в тупик, не будет. В ином случае изменения могут произойти, если оккупанты переломят ситуацию на поле боя.

Издание также акцентировало внимание на том, что Турция, как и другие страны НАТО, выступает против нападения России на Украину и поставляет Киеву оружие. Однако Анкара не решилась ввести санкции в отношении Москвы. Причиной тому стал риск экономического ущерба – если Анкара ударит санкциями по Москве, она потеряет около 35 миллиардов долларов.

Подчеркивается, что Турции важно принять участие в завершении войны Москвы против Киева. Позиция Эрдогана в качестве посредника повысит международный авторитет турецкого президента, который на фоне 80% инфляции готовится к новым выборам президента. Они должны состояться в 2023 году.

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Позиция Украины по "переговорам" с Россией

Президент Владимир Зеленский раскритиковал заявление бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера, который ранее сказал, что Россия, дескать, готова к "переговорам" с Украиной. По словам гаранта, если бы россияне собирались говорить, они бы не стягивали войска на юг Украины. Приобщение Шредера к российской пропаганде украинский лидер назвал отвратительной ситуацией.

4 августа Зеленский сделал заявление о том, что представители России врут, когда говорят о, мол, "диалоге с Украиной". Как сказал президент, страна-террорист, после совершенных ею зверств, с оружием в руках призывает к, дескать, "переговорам". Такая инициатива расценивается Киевом не иначе, как ультиматум.

Президент Зеленский рассказал, как он пытался поговорить с Путиным до того, как Россия в полномасштабном формате напала на Украину. В Кремле от диалога отказывались. После 24 февраля, сказал Зеленский, когда россияне совершили свои преступления против украинцев, говорить о диалоге возможности нет.

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