"Мы не такие подонки, как они": Зеленский высказался о новых фейках РФ и желании говорить с Путиным

Зеленский о переговорах с Россией / Коллаж УНИАН

Глава государства Владимир Зеленский резко высказался о возможности переговоров с Россией, по его словам, это далеко на диалог, а вражеский ультиматум, сообщил президент во время онлайн-встречи с представителями африканских СМИ.

По его словам, наша стране не начинала эту войну, но закончит ее.

"Мы закончим ее победой. Любая война заканчивается... переговорами. Но я хочу, чтобы мы осознали, что путь к этому диалогу очень длинный и очень кровавый, к сожалению", - сказал Зеленский.

По информации гаранта, он в течение трех лет своего пребывания при власти посылал сигналы опасности со стороны РФ лидерам стран всего мира, а также вспомнил о своем желании прямых переговоров с Владимиром Путиным, которыми хотел не допустить полномасштабного вторжения России.

"Я был готов на многие вещи. Я звонил ему (Путину - ред.). Я звонил много раз. Они всегда находили причины, чтобы не давать возможность этому диалогу состояться... Но когда они 24 февраля зашли на нашу землю... убить нас всех..., пытали людей..., то после этого, что я должен был сделать? Позвонить еще раз им?"- отметил он.

"Везде они говорят, что готовы к диалогу. Но это ложь. Что это за диалог?... Они нам завязывают руки, отрезают язык, а потом говорят, что готовы говорить. Это не диалог, это террорист, который чувствует в себе силу и безжалостен к человеческой жизни", - считает глава государства.

Также Зеленский отметил, что лидер страны-агрессора обязан знать, что в таком случае украинцы будут защищаться и защищаются.

"Они не предлагают диалога. Они предлагают нам сдаться, принять их "мир", забыть, что у нас есть земля, знамя, что это наша история, просто стереть нас", - добавил президент Украины.

Президент Владимир Зеленский, комментируя фейки с РФ относительно якобы торговли предоставленным Украине партнерами оружием, подчеркнул, что украинцы не такие подонки, как россияне.

По его мнению, распространение этих фейков направлено на блокирование поставок оружия в Украину.

"Они разрушили нам железнодорожную инфраструктуру, мосты, потом блокировали нам море, но понимали, что мы будем наращивать силу нашей армии... И тогда они начали распространять один из своих фейков, что мы торгуем этим оружием... Мы не такие подонки, как они. Мы не торгуем людьми, мы не торгуем оружием, мы не торгуем своим достоинством и своей страной. Вот в чем разница между нашими военными и между ихними военными", - сказал Зеленский.

По его словам, все данные по поставленному оружию являются открытыми для стран, которые его предоставили.

Зеленский раскритиковал "мирные" инициативы по переговорам с РФ

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер 3 августа сделал ряд скандальных заявлений о войне России против Украины. Близкий к Кремлю политик сказал, что Москва, дескать, стремится к "переговорам с Киевом".

Войну он назвал "ошибкой российского правительства", Донбасс призвал превратить в кантон, и посчитал, дескать, "абсурдным" возвращение Украиной Крыма военным путем.

Президент Владимир Зеленский подверг критике так называемый "инициативы по диалогу" со стороны России. По его словам, если бы Москва действительно стремилась к миру, она бы не стягивала войска на юг Украины.

Также глава государства подчеркнул, что вызывает отвращение ситуация, когда бывший лидер весомой страны Европы является посланником страны-террориста и призывает с ней говорить.

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