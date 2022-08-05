На юге Украины начнется чрезвычайно активная фаза боевых действий - Гуменюк

На юге будет чрезвычайно активная фаза боевых действий / коллаж Людмила Денисова, УНИАН, Reuters

На юге Украины скоро начнется чрезвычайно активная фаза боевых действий. ВСУ и оккупанты уже готовятся к этому. Об этом заявила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Российская армия формирует ударные группировки на Криворожском направлении и пытается подтянуть еще больше резервов. Гуменюк добавила, что мирному населению лучше эвакуироваться.

"Угрозы и предупреждения о наступлении чрезвычайно активной стадии войны имеют место, мы должны это понимать, что такие действия не исключаются. Но мы не должны паниковать. Из разных источников слышим разные сакральные даты, и все говорят о том, что необходимо эвакуировать мирное население. Мы это поддерживаем и призываем помочь нашим военным. Мы готовимся к активным боевым действиям, враг это видит и тоже готовится", - сказала Гуменюк.

Оккупанты пытаются починить Антоновский мост, которым они подвозили боеприпасы и другую технику, однако украинские защитники держат его под огневым контролем.

"Мы имеем оружие, которое позволяет попадать в определенную цель. То есть мы можем без разрушения инфраструктуры разрушить планы врага", - добавила она.

По данным Гуменюк, ВСУ уничтожили вражеские установки С-300, однако опасность не миновала, оккупанты имеют возможность наносить удары из реактивных систем залпового огня. Российские военные пытаются их замаскировать, однако украинские воины их снова и снова находят и уничтожают.

Ситуация в Херсонской области

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович ранее рассказал о том, что РФ в Херсонской области сосредоточила около 30 тысяч своих войск. По словам Арестовича, они собираются пойти в наступление на Кривой Рог и Николаев. Впрочем, он полагает, что ВСУ отобьют атаку оккупантов – боеспособность их подразделений крайне сомнительна.

В Оперативном командовании Юг заявили, что войска России намерены создать ударную группировку, чтобы отправиться в наступление в Херсонской области. Российские оккупанты ставят перед собой цель выхода на административные границы региона. Вражеская группировка создается на Криворожском направлении.

В Генеральном штабе ВСУ рассказали, что РФ перебрасывает свои войска к северо-восточным районам Херсонщины. Они концентрируют большое количество оружия и военной техники. Оккупанты могут начать наступление вглубь территории с целью попытки перехватить инициативу и перевести украинские войска в оборону.

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