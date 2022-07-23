ВСУ взяли Антоновский мост на Херсонщине под огневой контроль - генерал Романенко

Антоновский мост находится под огневым контролем ВСУ / Коллаж Вверх, Андрей Цаплиенко

Украинские военные смогли не просто еще раз попасть по Антоновском мосту на оккупированной территории Херсонщины, они взяли его под огневой контроль. Об этом заявил генерал Игорь Романенко, сообщает украинский журналист Андрей Цаплиенко.

Россияне понимают, что из-за этого они могут оказаться в окружении.

"Это оперативное окружение. Относительно переговоров, которые ведут военные со своими родственниками, есть заявления по этому поводу. Психологическое состояние у них подавленное", - говорится в сообщении.

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Удары ВСУ по Антоновскому мосту в Херсоне

19 июля советник председателя Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что ВСУ нанесли точечный артиллерийский удар по укрепрайону российских оккупационных войск возле Антоновского моста в захваченном Херсоне.

После этого стало известно, что мост был только поврежден и он пригоден для дальнейшей эксплуатации. Как рассказал советник руководителя ОП Алексей Арестович, ВСУ уничтожили позицию ПВО, а также укрепления, где сидели солдаты, охранявшие мост.

Об еще одном ударе по мосту стало известно утром 20 июля. На эстакаде появились новые дыры от ударов. При этом гауляйтер Херсонщины Кирилл Стремоусов заявил, что Антоновский мост будет закрыт для движения.

Как отметили в британской разведке, Антоновский мост очень важен для оккупантов и является их уязвимостью, ведь через него происходит поставка оружия захватчикам.

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