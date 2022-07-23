УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ВСУ взяли Антоновский мост на Херсонщине под огневой контроль - генерал Романенко

23 июля 2022, 11:21

Российские оккупанты из-за этого могут оказаться в "котле".

Антоновский мост
Антоновский мост находится под огневым контролем ВСУ / Коллаж Вверх, Андрей Цаплиенко

Украинские военные смогли не просто еще раз попасть по Антоновском мосту на оккупированной территории Херсонщины, они взяли его под огневой контроль. Об этом заявил генерал Игорь Романенко, сообщает украинский журналист Андрей Цаплиенко.

Россияне понимают, что из-за этого они могут оказаться в окружении.

"Это оперативное окружение. Относительно переговоров, которые ведут военные со своими родственниками, есть заявления по этому поводу. Психологическое состояние у них подавленное", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВСУ бьют по врагу возле Антоновского моста: оккупанты собрались строить переправу - Соболевский

Удары ВСУ по Антоновскому мосту в Херсоне

19 июля советник председателя Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что ВСУ нанесли точечный артиллерийский удар по укрепрайону российских оккупационных войск возле Антоновского моста в захваченном Херсоне.

После этого стало известно, что мост был только поврежден и он пригоден для дальнейшей эксплуатации. Как рассказал советник руководителя ОП Алексей Арестович, ВСУ уничтожили позицию ПВО, а также укрепления, где сидели солдаты, охранявшие мост.

Об еще одном ударе по мосту стало известно утром 20 июля. На эстакаде появились новые дыры от ударов. При этом гауляйтер Херсонщины Кирилл Стремоусов заявил, что Антоновский мост будет закрыт для движения.

Как отметили в британской разведке, Антоновский мост очень важен для оккупантов и является их уязвимостью, ведь через него происходит поставка оружия захватчикам.

Другие новости:

война в Украине новости Херсона российское вторжение Херсонская область
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:39

В Одессе гремят взрывы, горит порт, в небе над городом идет воздушный бой - нардеп

11:37

Победа Украины в войне с РФ: экс-глава МИД назвал два ключевых условияВидео

11:21

ВСУ взяли Антоновский мост на Херсонщине под огневой контроль - генерал РоманенкоВидео

11:09

Убитый на остановке в Харькове 13-летний мальчик оказался сыном украинской шахматисткиВидео

11:00

"Не будем жить под оккупантом": патриоты Ичкерии объявили Кадырову джихадВидео

Реклама
10:41

Груз 200 для Татарстана: ВСУ уничтожили многодетного российского оккупантаВидео

10:14

Когда начнется экспорт зерна из Украины: в ООН назвали дату первого рейсаВидео

10:00

ВСУ перерезают каналы снабжения РФ и идут в контрнаступление на Херсонщине - британская разведкаВидео

09:36

"Вы еще поймете русский, это будет ваш любимый язык": пьяный россиянин в Эстонии оскорблял украинокВидео

09:31

Гороскоп на сегодня 23 июля 2022: Близнецам – сплетни, Львам – хитрость, Козерогам – потериВидео

09:31

РФ нанесла мощный ракетный удар по Кировоградской области, есть погибшие и раненыеВидео

08:58

Подготовка к контрудару ВСУ: оккупанты минируют берег Ингульца – ISWВидео

08:39

США не готовы поставлять Украине дальнобойные ракеты для HIMARS - Белый домВидео

08:35

Что делать с Беларусью?мнение

08:26

Оккупантов уничтожили вместе с техникой: в Горловке взлетела на воздух база РФВидео

08:22

Гороскоп Таро на август 2022 для Весов, Скорпионов и Стрельцов: чего ждать в последний месяц летаВидео

08:12

В боях за Украину погибли два добровольца из СШАВидео

07:30

В Николаеве, Кропивницком, Харькове и Кривом Роге прогремели взрывы: есть погибшие и раненые

06:13

Вести из адамнение

06:10

Война в Украине не затянется, потому что России хватит еще максимум на полгода – Владимир ОгрызкоВидео

Реклама
05:05

Чудо в перьях: Надя Дорофеева в пикантном топе заинтриговала фанатов

04:40

Если ВСУ сокрушат Черноморский флот, РФ лишится половины сил для ударов по городам Украины – экспертВидео

04:10

Курс доллара резко рванул вверх: наличный и "черный" рынки пробивают потолокВидео

03:42

РФ не будет усиливать наступление с моря после открытия "зеленых коридоров" - КубраковВидео

03:20

Самый вкусный королевский джем из слив на зиму: простой рецепт удивительного десертаВидео

03:13

"Холостяк" Михаил Заливако показал, из-за кого расстроились его отношения с Анной Богдан

02:51

"Любовь похожа на магию": Алан Бадоев показал похорошевшую 17-летнюю дочь

02:37

Женский гороскоп на неделю 25 -31 июля: Скорпионам – ревность, Стрельцам – удача, Козерогам – опасные соблазныВидео

02:05

Военный эксперт пояснил, почему русские генералы не хотят масштабной мобилизации в РФ

00:51

Приметы на 23 июля: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы разбогатетьВидео

00:25

Недолго горевала: Анна Богдан в красном бикини засветила нового кавалера после разрыва с холостяком

22 июля, пятница
23:58

В Украину нагрянет похолодание и придет осень уже в августе: синоптики назвали датыВидео

23:41

"Самая большая боль, которую мне приходилось пережить": жена Романа Сасанчина потеряла ребенка

23:26

Зеленский назвал цель соглашения с РФ по "зерновому коридору"Видео

23:08

Глава военной разведки Украины прокомментировал "вероятное наступление" с БеларусиВидео

23:02

Иловайск на Херсонщине: у Зеленского раскрыли детали котла для оккупантовВидео

22:43

"Будет только хуже": Зеленский высказался о замораживании конфликта с РоссиейВидео

22:34

"Пока им не набьют лицо, они ничего не поймут": Зеленский о переговорах с РФВидео

22:17

Больше не насильник: Рики Мартин выиграл суд против своего племянника

22:04

Хромота и сопли из носа: в ГУР не исключили, что вместо Путина в Иран летал его двойникВидео

Реклама
22:01

"До 200 военнослужащих в день": Зеленский раскрыл потери Украины в войне с оккупантамиВидео

21:41

Больше HIMARS и ударных дронов: Байден одобрил новый пакет военной помощи УкраинеВидео

21:38

Конец эпохи: сэр Элтон Джон уходит со сцены - раскрыта причина

21:37

"Результат всех удивит": ВСУ проводят мощную операцию на югеВидео

21:05

В Украине "урезали" выплаты военным: все подробностиВидео

20:59

В ГУР раскрыли вероятный сценарий наступления РФ на Одессу и назвали срокиВидео

20:45

Впервые в истории: в США человеку вживили в мозг нейрочипВидео

20:36

"Горит до сих пор": в Черном море продолжают пылать обстрелянные "вышки Бойко"Видео

20:10

Польша обвинила Германию в манипуляциях с поставками оружия: все оказалось "обманными маневрами"Видео

20:10

Приметы на 24 июля: какие 3 вещи нельзя делать в день Ольги, чтобы не лишиться достаткаВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять