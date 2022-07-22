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ВСУ бьют по войскам РФ у Антоновского моста: оккупанты собрались строить переправу – Соболевский

22 июля 2022, 14:12

Российские захватчики не могут восстановить подбитый Антоновский мост из-за проблем с документацией, сказал Юрий Соболевский.

Антоновский мост войска РФ
Оккупанты РФ на Херсонщине ищут архивную документацию на Антоновский мост - Херсонский облсовет / Коллаж Вгору, Reuters

Войска России собираются построить понтонную переправу в районе захваченного Херсона. Они уже изучили несколько участков Днепра. Провести восстановление Антоновского моста им пока не удается, поскольку возникли проблемы с проектной документацией эстакады. Об этом заявил заместитель руководителя Херсонской областного совета Юрий Соболевский.

В своем Telegram-канале он написал о том, что российские оккупанты ищут возможность соорудить понтонную переправу в районе Херсона. Восстановить Антоновский мост не получается из-за проблем с проектной документацией.

Читайте такжеЕсли ВСУ освободят Херсон, тогда либо рухнут войска РФ, либо начнется контрнаступление – Жданов"Оккупанты прорабатывают организацию понтонной переправы в районе Херсона, для чего провели обследование нескольких участков Днепра. С проектной документацией на Антоновский мост, которую они только сейчас начали искать по московским архивам, пока не складывается, а без нее подготовить план восстановительных работ быстро не получится, да и результат будет так себе", - отметил Соболевский.

Также, по его словам, уже даже до самых ярых захватчиков дошло, что они на чужой территории.

"Но самое главное, что уже до самых идеологически прокачаных орков дошло, что они находятся на чужой земле, где им совсем не рады", - подчеркнул Юрий Соболевский.

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Ситуация в Херсонской области

Армия Украины 19 июля нанесла артиллерийские удары по укрепрайону войск России у Антоновского моста в захваченном Херсоне. Произошел сильный взрыв. По словам советника Херсонской областной военной администрации Сергея Хланя, войска точечно ударили по позициям оккупантов РФ.

Заместитель руководителя Херсонской ОВА Юрий Соболевский сообщил, что Антоновский мост поврежден. Эстакада полностью не была выведена из строя.

Представитель сил обороны Украины на юге Наталья Гуменюк сказала, что ВСУ проводят успешные контрнаступательные действия в Херсонской области. Армия намерена удивить противника своей тактикой и стратегией. Она подчеркнула, что до завершения операции громких заявлений относительно планов украинской армии не будет.

ВСУ 20 июля второй раз ударили по позициям оккупационных войск России в захваченном Херсоне у Антоновского моста. Над эстакадой был замечен столб дыма. Так называемые самопровозглашенные "власти" захваченного региона решили закрыть мост для движения.

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