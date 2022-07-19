Армия Украины успешно контрнаступает на Херсонщине: в ВСУ удивят врага тактикой и стратегией

В ВСУ не будут делать громких заявлений о ситуации с контрнаступлением на Херсонщине - ОК Юг / Коллаж Людмила Денисова, Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины продолжают проводить успешные контрнаступательные действия в Херсонской области. Идет военная операция, поэтому громкой информации озвучиваться не будет. Украинские войска обладают силой, мощностью, тактикой и стратегией, которая должна удивить врага. Оккупанты обстреливают города по всей линии столкновения. Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины Юг Наталья Гуменюк.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом она рассказала о том, что атакующие действия украинской армии идут успешно. Однако, пока идет военная операция, громких заявлений не будет.

Читайте такжеРоссия готова сдать Херсон, оккупанты укрепляют Антоновский мост, чтобы выйти из города – Арестович"Когда результаты этого заслуживают – мы информируем об этом общество. То, что происходит сейчас, то вы можете наблюдать и делать свои выводы. Мы имеем силу, мощность, тактику действий и продуманную стратегию. А то, как оно будет реализовано, пусть врага удивит", - объяснила она.

Также Наталья Гуменюк подчеркнула, что оккупационные войска РФ продолжают активно обстреливать города Украины. Однако захватчики ведут не прицельный огонь, а пытаются нанести максимальный ущерб гражданской инфраструктуре и добиться максимума жертв среди гражданского населения.

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Удар по Антоновскому мосту в Херсоне

Советник руководителя Херсонской ОВА Сергей Хлань во вторник, 19 июля, сделал заявление о том, что по укрепрайону оккупационных войск РФ у Антоновского моста в захваченном Херсоне был нанесен артиллерийский удар. Произошел мощный взрыв.

Как уточнил Хлань, речь идет о точечном ударе по позициям войск России у Антоновского моста. Также, по его словам, оккупационная армия растеряна из-за успешных операций ВСУ в Херсонской области.

Первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский заявил, что Антоновский мост поврежден, но подлежит для дальнейшей эксплуатации. Он подчеркнул, что теперь следует ждать официальных комментариев со стороны представителей Вооруженных сил Украины.

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