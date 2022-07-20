Без путей к отступлению: после подрыва Антоновского моста армия РФ будет в ловушке – Херсонская ОВА

Состояние Антоновского моста в Херсоне после ударов ВСУ/ скрин

Если ВСУ полностью уничтожат Антоновский мост в Херсоне, российские военные окажутся в ловушке, ведь для них будет перерезан путь к отступлению.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в Telegram. При этом он намекнул, что Вооруженные силы Украины уже близко

"Реальность такова, что орки и те, кто им сочувствует в Херсоне, вскоре могут оказаться без снабжения и путей организованного отступления. Задумались и те наши граждане, которые поспешили записаться на получение российского паспорта. ВСУ близко, друзья", – отметил Соболевский.

Также он подчеркнул, что самим мостом сейчас лучше не пользоваться без крайней необходимости.

Оккупанты окажутся в ловушке после подрыва Антоновского моста/ скрин

Удары ВСУ по Антоновскому мосту в Херсоне

19 июля советник председателя Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что ВСУ нанесли точечный артиллерийский удар по укрепрайону российских оккупационных войск возле Антоновского моста в захваченном Херсоне.

После этого стало известно, что мост был только поврежден и он пригоден для дальнейшей эксплуатации. Как рассказал советник руководителя ОП Алексей Арестович, ВСУ уничтожили позицию ПВО, а также укрепления, где сидели солдаты, охранявшие мост.

Об еще одном ударе по мосту стало известно утром 20 июля. На эстакаде появились новые дыры от ударов. При этом гауляйтер Херсонщины Кирилл Стремоусов заявил, что Антоновский мост будет закрыт для движения.

Как отметили в британской разведке, Антоновский мост очень важен для оккупантов и является их уязвимостью, ведь через него происходит поставка оружия захватчикам.

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