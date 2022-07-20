Осталось мало ресурсов: в Германии заявили, что у них заканчиваются запасы оружия для Украины

В Германии заявили, что у них заканчиваются запасы оружия для Украины/ Facebook Christine Lambrecht, Википедия

В Вооруженных силах Германии (Бундесвере) заканчиваются ресурсы для предоставления военной помощи Украине.

Об этом заявила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт во время визита к французско-германской бригаде в городе Мюльгайм, пишет Die Welt. Она отметила, что о таком положении вещей уже известно украинской стороне.

"У нас осталось мало возможностей для передачи (оружия) из Бундесвера. Я четко заявляю об этом и мой коллега (министр обороны Украины Алексей Резников – ред.) в курсе", – сказала Ламбрехт.

Однако она заверила, что Германия и дальше будет поддерживать Украину в ее борьбе против российской вооруженной агрессии.

Оружие Украине от Германии

Ранее на фоне обещаний Германии о предоставлении различного оружия Украине не раз происходили споры и скандалы. В частности, в ФРГ критиковали федерального канцлера Олафа Шольца за то, что он не предоставляет Украине необходимые бронетранспортеры Marder.

Недавно в немецких СМИ отмечали, что Шольц, несмотря на свои обещания, значительно сократил поставки вооружения в Украину. Отмечается, что Украина за последние три недели получила всего две поставки – 42 тысячи пайков и 102 небронированных автомобиля. Хотя 21 июня правительство ФРГ обнародовало полный перечень оружия, которое готовит для передачи Украине в рамках военной помощи, и он включал в себя целый ряд вооружения.

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