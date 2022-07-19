УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Ущерб репутации": Шольц обманывает Украину в вопросе поставок оружия - Welt

19 июля 2022, 22:20

Немецкий канцлер продолжает обещать, что его страна нарастит поставки, однако судя по списку от федерального правительства, они только сокращаются.

коллаж Зеленский, Шольц, гаубица
Шольц обманул Украину и сокращает поставки вооружения / коллаж фото ru.wikipedia.org и сайт президента Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц, несмотря на свои обещания, значительно сократил поставки вооружения в Украину, сообщает издание Welt.

По информации СМИ, немецкий канцлер продолжает обещать, что его страна нарастит поставки, однако судя по списку от федерального правительства, они только сокращаются.

Известно, что Берлин впервые обнародовал список поставок еще 21 июня, но с тех пор трижды обновлял его. Согласно этим сведениям, Украина за последние три недели получила всего две поставки - 42 тысячи пайков и 102 небронированных автомобиля.

Немецкая оппозиция уже критикует позицию правительства Германии.

"Публичная речь и действия в федеральном правительстве явно отличаются. Это позор", - заявил один из лидеров фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Торстен Фрай.

Читайте такжеВ Германии недовольны объемами военной помощи Украине и пригрозили тяжелыми последствиями

По его словам, нежелание поставлять оружие наносит ущерб репутации Германии.

Оружие от Германии для Украины

Как писало немецкое издание Zeit со ссылкой на собственные источники, Украине придется ждать обещанное властями ФРГ тяжелое оружие - системы противовоздушной обороны и реактивные системы залпового огня - вплоть до зимы 2022/2023.

Как отмечается, систему ПВО ранее заказал Египет, однако впоследствии страна отказалась от нее в пользу Украины. Эти системы смогут доставить в Украину не раньше ноября или декабря.

До того в ФРГ критикуют федерального канцлера Шольца из-за того, что он не предоставляет Украине необходимые бронетранспортеры Marder.

Руководитель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерман из "Свободной демократической партии" прямо призвало правительство Германии как можно скорее доставить в Украину не мене 50 таких боевых машин.

Читайте также:

война в Украине новости Германии
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:26

Ермак рассказал, какие переговоры ведет Украина с Россией

22:25

Война, воровство, массовый страх и цензура: о традиционных ценностях Россиимнение

22:20

"Ущерб репутации": Шольц обманывает Украину в вопросе поставок оружия - WeltВидео

22:10

61-летний сексуально зависимый Дэвид Духовны показал новую подружку в два раза младше него

22:07

ВСУ "закроют" Крым и смогут бить на 500 километров: эксперт о деталях поставок новых РСЗОВидео

Реклама
22:01

Россия понесла масштабные потери в боях за Лисичанск и СеверодонецкВидео

21:47

Сколько HIMARS нужно, чтобы выгнать россиян из Украины: ответ МинобороныВидео

21:37

"Уступки" Путину и ловушка для Европы: Кулеба прогнозирует новую истерию в угоду России на ЗападеВидео

21:13

"Хорошо горит": на Херсонщине ВСУ сбили новейший истребитель РФ Су-35Видео

21:10

"Подруга, прости!": убитый горем известный российский актер рассказал о смерти ПисанкиВидео

21:05

Украина испытывает логистический кошмар во время доставки западного оружия на фронт - WSJВидео

20:53

У Зеленского раскрыли формат нового оборонного альянса для УкраиныВидео

20:36

"Страшная новость о ее потере ошеломила всю страну": Ольга Сумская скорбит о Руслане Писанке

20:19

Африканская жара или тропические ливни: какая погода ожидается в августеВидео

20:11

Армия Украины успешно контрнаступает на Херсонщине: в ВСУ удивят врага тактикой и стратегиейВидео

20:10

Приметы на 21 июля: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы избавиться от проблем в домеВидео

19:58

"США виноваты" в нападении РФ на Украину: в КНР неожиданно повторили мантру КремляВидео

19:53

"Москву хотят избавить от бомжей": Россия выдохлась, идет деградация военных - ЖдановВидео

19:52

Разрыдалась из-за войны в Украине: в РФ спортсменку затравили из-за отказа поддержать ПутинаВидео

19:38

Метинвест объявил о запуске Стального Фронта на 1,7 млрд

Реклама
19:36

Смертельный "бизнес": под Бахмутом бойцы ВСУ уничтожили наемников российской ЧВКВидео

19:29

Гороскоп для Украины: астролог предупредила о грядущих опасных датах для каждогоВидео

19:28

"Как стена на груди и не могу поднять левую руку": украинская певица попала в инсультное отделение

19:22

Оккупанты РФ в Мелитополе устроили тотальную перепись населения и готовят "референдум" – мэрВидео

19:11

Вражеский удар по жилым домам Краматорска: новые подробности и данные о пострадавшихВидео

19:08

Неприятности посыпятся на голову: 2 знака зодиака в зоне риска в Новолуние 28 июля 2022Видео

19:06

"Щекотливый вопрос": эксперт рассказал, собираются ли исключить Россию из ООН

19:01

Угроза новых ударов: в Генштабе предупредили об опасности ракетных обстрелов РФВидео

18:36

Поздравления с юбилеем 60 лет женщине и мужчине – картинки и открытки к празднику

18:28

Жена Григория Козловского рассказала, как забросала камнями россиян на Кипре

18:28

Антибиотики только по рецепту: в Минздраве признались, для кого сделают исключения

18:27

Брянск, Воронеж и Ростов под прицелом: в РФ истерят из-за новых ракет для HIMARS ВСУВидео

18:22

"Ужасная, позор России, по нам больше бьет": оккупант пожаловался на собственную артиллериюВидео

18:14

Незаметный "яд" для организма: что будет, если съесть хлеб с плесенью

18:10

Какой цвет волос молодит после 50 лет: 7 советов по окрашиванию, которые творят чудеса

18:07

Гороскоп на завтра, 20 июля 2022: Львам – деньги, Весам – трудности, Стрельцам – завистьВидео

18:06

Николаев полностью закроют на несколько дней для спецоперацииВидео

18:01

Война с РФ - на смерть: Будапешт согласился на транзит оружия в УкраинуВидео

17:39

Готовьте копилочки: "волшебные" слова, которые притягивают деньги и удачу как магнит

17:38

"Не участвую в цирке": итальянский журналист оскорбил Соловьева в прямом эфиреВидео

Реклама
17:24

Венедиктовой готовят новую должность - АрахамияВидео

17:23

Удар по войскам России в Херсоне: стало известно о ситуации с Антоновским мостомВидео

17:16

Украина будет не в приоритете: Куса рассказал, чего ждать от преемника Бориса Джонсона

17:09

Переживала за Украину: каким было последнее видео Русланы ПисанкиВидео

17:03

Перспективы атак русских - сомнительны: эксперт рассказал, в какой ловушке оказались оккупантыВидео

17:00

Арбузы: кому полезно и кому вредно поедать вкусные полосатые ягодыВидео

16:54

ВСУ "перемелют" базы РФ в Крыму: эксперт назвал главные цели для HIMARSВидео

16:38

Накроет дикая жара и налетят грозы в Украину: синоптики предупредили о резкой смене погодыВидео

16:33

Серьезно больна: поклонники Моники Белуччи разглядели на фото опасный признак для здоровья актрисы

16:29

Бросили оружие и уехали из Украины: в РФ раскрыли детали дезертирства сотен дагестанцевВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять