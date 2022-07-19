"Ущерб репутации": Шольц обманывает Украину в вопросе поставок оружия - Welt

Шольц обманул Украину и сокращает поставки вооружения / коллаж фото ru.wikipedia.org и сайт президента Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц, несмотря на свои обещания, значительно сократил поставки вооружения в Украину, сообщает издание Welt.

По информации СМИ, немецкий канцлер продолжает обещать, что его страна нарастит поставки, однако судя по списку от федерального правительства, они только сокращаются.

Известно, что Берлин впервые обнародовал список поставок еще 21 июня, но с тех пор трижды обновлял его. Согласно этим сведениям, Украина за последние три недели получила всего две поставки - 42 тысячи пайков и 102 небронированных автомобиля.

Немецкая оппозиция уже критикует позицию правительства Германии.

"Публичная речь и действия в федеральном правительстве явно отличаются. Это позор", - заявил один из лидеров фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Торстен Фрай.

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По его словам, нежелание поставлять оружие наносит ущерб репутации Германии.

Оружие от Германии для Украины

Как писало немецкое издание Zeit со ссылкой на собственные источники, Украине придется ждать обещанное властями ФРГ тяжелое оружие - системы противовоздушной обороны и реактивные системы залпового огня - вплоть до зимы 2022/2023.

Как отмечается, систему ПВО ранее заказал Египет, однако впоследствии страна отказалась от нее в пользу Украины. Эти системы смогут доставить в Украину не раньше ноября или декабря.

До того в ФРГ критикуют федерального канцлера Шольца из-за того, что он не предоставляет Украине необходимые бронетранспортеры Marder.

Руководитель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерман из "Свободной демократической партии" прямо призвало правительство Германии как можно скорее доставить в Украину не мене 50 таких боевых машин.

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