В Германии недовольны объемами военной помощи Украине и пригрозили тяжелыми последствиями

В Бундестаге упрекнули Шольца из-за помощи Украине.
Германия предоставляет Украине недостаточное количество вооружения. Как считает председатель оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман, это может вызвать тяжелые последствия в будущем.
"Если мы в отношении Украины и дальше будем так мало делать, мы должны будем отвечать за исторически тяжелые последствия и проблемы", - подчеркнула Штрак-Циммерман в Twitter.
Она добавила, что правительство во главе с канцлером ФРГ Олафом Шольцом не предприняло никаких мер для того, чтобы увеличить поставки оружия для Украины.
"Ни в коем случае так не должно продолжаться дальше. Я ожидаю от администрации канцлера ясное лидерство и соответствующие действия. Поскольку тут все, как и раньше - без изменений", - заявила чиновник.
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Оружие от Германии для Украины
Как писало немецкое издание Zeit со ссылкой на собственные источники, Украине придется ждать обещанное властями ФРГ тяжелое оружие - системы противовоздушной обороны и реактивные системы залпового огня - вплоть до зимы 2022/2023.
Как отмечается, систему ПВО ранее заказал Египет, однако впоследствии страна отказалась от нее в пользу Украины. Эти системы смогут доставить в Украину не раньше ноября или декабря.
До того в ФРГ критикуют федерального канцлера Шольца из-за того, что он не предоставляет Украине необходимые бронетранспортеры Marder.
Руководитель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерман из "Свободной демократической партии" прямо призвало правительство Германии как можно скорее доставить в Украину не мене 50 таких боевых машин.
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