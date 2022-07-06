Германия готова предоставить Украине гарантии безопасности: Шольц назвал условие

Олаф Шольц / president.gov.ua

Канцлер Германии Олаф Шольц 6 июля заявил, что его страна готова предоставить Украине гарантии безопасности.

Как пишет Süddeutsche Zeitung, глава немецкого правительства сразу уточнил, что гарантии будут отличаться от тех, которые прописаны 5 статьей договора НАТО о коллективной безопасности.

СМИ сообщает, что Шольц сказал это во время ответов на вопросы депутатов в Бундестаге.

По словам канцлера ФРГ, конкретные предложения по гарантиям по Украине уже обсуждают страны "Большой семерки".

"Впрочем, эти гарантии не могут быть аналогом 5 статьи НАТО. Они должны быть адаптированы к конкретной ситуации", — уточнил Шольц.

Что именно он имел в виду, когда говорил о конкретных ситуациях, канцлер Германии объяснять не стал.

Что важно знать

Пятая статья Североатлантического договора о коллективной обороне НАТО предусматривает автоматическую военную помощь в случае нападения на страну-члена Альянса.

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Планы Украины по НАТО

Президент Владимир Зеленский в апреле говорил, что Украина готова была бы вступить в НАТО, однако Киеву не предлагают интеграции в Альянс. В сложившейся ситуации Украина намерена искать оптимальные модели безопасности, которые позволят обеспечить защиту украинцев.

Министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что Североатлантический альянс не закрывает свои двери для Украины. Но сейчас не время обсуждать этот вопрос. Говорить на тему вступления Украины в НАТО, по его мнению, нужно после завершения войны с Россией.

Президент Зеленский в начале июня заявлял, что сейчас не время рассуждать о вступлении Украины в НАТО. По его словам, Киев не согласится на сценарий, предусматривающий размещение баз Альянса без интеграции в коллективный блок безопасности Запада.

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