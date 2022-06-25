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Нападение России и гарантии безопасности от НАТО: Зеленский в Мадриде поставит Альянсу условие

25 июня 2022, 22:29

Офис президента ведет переговоры по гарантиям безопасности с США, Германией, Великобританией и Францией, однако прогресса пока нет, сказал Игорь Жовква.

Зеленский НАТО
Зеленский потребует от НАТО договора о гарантиях безопасности Украине после войны с Россией - Жовква / Коллаж Офис президента, Reuters

Президент Владимир Зеленский на саммите Североатлантического альянса в Мадриде обратится к странам-участникам блока с требованием о гарантиях безопасности Украине после завершения войны с Россией. Москва должна понимать последствия, если попробует напасть в следующий раз, а Киеву нужно знать, как будет работать система гарантий. Киев ведет переговоры по безопасности с Вашингтоном, Парижем, Берлином и Лондоном, но существенного прогресса нет. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса главы государства Игорь Жовква.

В интервью Financial Times он рассказал о том, что Зеленский выступит на саммитах Большой семерки и НАТО в Мадриде по видеосвязи и будет требовать договора о гарантиях безопасности Украине после войны с Россией.

Читайте такжеШагов Украины по вступлению в НАТО пока не будет, Альянс отверг стремления Киева – Офис Зеленского"Нам нужна система гарантий безопасности. Когда в следующий раз произойдет агрессия или Россия снова задумается об агрессии, они и мы должны понимать, как работает система", - отметил Жовква.

Также он подчеркнул, что сегодня Банковая ведет переговоры по гарантиям безопасности с США, Великобританией, Германией и Францией. Однако серьезных сдвигов не наблюдается.

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Планы Украины по НАТО

Президент Владимир Зеленский в апреле говорил, что Украина готова была бы вступить в НАТО, однако Киеву не предлагают интеграции в Альянс. В сложившейся ситуации Украина намерена искать оптимальные модели безопасности, которые позволят обеспечить защиту украинцев.

Министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что Североатлантический альянс не закрывает свои двери для Украины. Но сейчас не время обсуждать этот вопрос. Говорить на тему вступления Украины в НАТО, по его мнению, нужно после завершения войны с Россией.

Президент Зеленский в начале июня заявлял, что сейчас не время рассуждать о вступлении Украины в НАТО. По его словам, Киев не согласится на сценарий, предусматривающий размещение баз Альянса без интеграции в коллективный блок безопасности Запада.

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