Украина готова вступить в НАТО если предложат, но этого не произойдет - Зеленский

Владимир Зеленский / Офис президента

Украина готова вступить в НАТО хоть завтра, если предложат, но этого не произойдет, заявил президент Владимир Зеленский.

В интервью журналистам он подчеркнул, что для Украины "союз безопасности важен".

"Вступление в НАТО? Мы готовы хоть завтра вступить. Даже если это условие России (не вступление Украины в Альянс – ред.). Мы не скрываем. Я об этом говорил и генсеку НАТО, и лидерам государств, конкретно от которых зависит вступление Украины в НАТО. Мы уже отдали много людей, много жизней, чтобы бояться говорить то, что мы думаем", - отметил Зеленский.

По его словам, Украина готова вступить в НАТО даже завтра, если ей предложат.

"Если предложат, то будем вступать, но этого не будет, к сожалению", - сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Украина будет отстаивать те гарантии безопасности, которые могут "защитить нас, защитить наши жизни".

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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