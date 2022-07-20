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Россияне уничтожили дома в Никополе: 2 погибших и много раненых, среди них – дети

20 июля 2022, 10:15

Захватчики выпустили по мирным жителям 30 снарядов из "Градов", когда город спал.

Последствия обстрела Никополя из
Россияне обстреляли Никополы из "Градов"/ Telegram Днепропетровская ОВА

Российские оккупанты снова обстреляли город Никополь в Днепропетровской области. В ночь на среду, 20 июля, они выпустили по жилым кварталам города 30 снарядов из "Градов".

Об обстреле сначала сообщил председатель Никопольской РВА Евгений Евтушенко – он написал об этом в своем Telegram-канале в 02:42.

Утром председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко рассказал в Telegram о последствиях обстрела. Он сообщил, что по мирным жителям оккупанты выпустили более 30 реактивных снарядов из реактивных систем залпового огня "Град".

В результате два человека погибли, девять получили ранения. Среди раненых также есть дети.

"Шестеро пострадавших в больнице, среди них четверо детей. Самому маленькому раненому всего три года! Три года! Ребенку, который спал дома, когда российские отморозки ударили по нему из "Градов", – отметил Резниченко.

Российские снаряды полностью разрушили три частных дома, около десяти были повреждены.

  • Последствия обстрела Никополя из "Градов"
    Последствия обстрела Никополя из "Градов" Telegram Днепропетровская ОВА
  • Последствия обстрела Никополя из "Градов"
    Последствия обстрела Никополя из "Градов" Telegram Днепропетровская ОВА
  • Последствия обстрела Никополя из "Градов"
    Последствия обстрела Никополя из "Градов" Telegram Днепропетровская ОВА

Погибли 70-летний мужчина и 65-летняя женщина

В ГСЧС Украины в Днепропетровской области рассказали, что под завалами домов погибли 70-летний мужчина и 65-летняя женщина.

Отмечается, что шестеро раненых были госпитализированы. По состоянию на это время в медучреждениях города остаются три человека, одного ребенка перевезли в больницу Днепра.

"Обстрелами в городе разрушено 3 частных жилых дома, повреждены 12 домов и 4 хозяйственных сооружения. В частном секторе были и пожары. Огонь уже потушили... По городу разбросаны боеприпасы, которые не сдетонировали. Территория ограждена", – говорится в сообщении.

Оккупанты по меньшей мере третьи сутки атакуют Никополь из реактивной артиллерии.

Напомним, оккупанты 16 июля ударили из реактивных систем залпового огня "Град" по жилым кварталам города Никополь на Днепропетровщине. Было зафиксировано 15 "прилетов". Под завалами разрушенного дома оказались люди, несколько из них погибли.

Напомним, аналитики Института изучения войны считают, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин может использовать ядерную угрозу для сдерживания контрнаступления Украины на оккупированные территории – Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области.

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