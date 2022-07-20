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Выгорела дотла: ВСУ уничтожили в Лазурном современную радиолокационную станцию РФ

20 липня 2022, 08:57

Такая современная РЛС выслеживала воздушные цели и передавала данные для ЗРК С-300 и С-400 для нанесения ударов.

РЛС 48Я6-К1
ВСУ уничтожили в Лазурном современную радиолокационную станцию РФ/ russianarms.ru, Telegram Братчук

Украинские военные во время удара по оккупантам в Лазурном в Херсонской области уничтожили современный российский комплекс ПВО "Подлет".

Радиолокационная станция такого комплекса выслеживала воздушные цели и передавала эту информацию для зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400 для нанесения ударов. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram.

"Во время удара по Лазурному ВСУ уничтожили сверхсовременную российскую радиолокационную станцию (РЛС). Это 48Я6-К1 "Подлет" – твердотельная трикоординатная радиолокационная станция с ФАР кругового обзора и обнаружения воздушных целей на малых и предельно малых высотах в сложной помеховой обстановке", – написал Братчук.

Он отметил, что такие РЛС начали поставляться в российские войска противовоздушной обороны в 2015 году. На сегодня они как наиболее "современные", так и наименее распространенные РЛС, подчеркнул Братчук.

"ВСУ продолжают отрабатывать объекты ПВО РОА (российской оккупационной армии – ред.). Но самое интересное то, что уничтожили ее в Херсонской области, более чем в 100 км от позиций, которые сейчас занимают ВСУ", – добавил он.

Уничтоженная 48Я6-К1
Уничтожена 48Я6 - К1 "Подлет" / Telegram Братчук

Ранее сообщалось, что украинские военные 19 июля во время воздушного боя на юге сбили российские самолет Су-35. В целом за сутки, 19 июля, вражеские войска на юге потеряли 41 оккупанта и 12 единиц техники.

Напомним, аналитики Института изучения войны считают, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин может использовать ядерную угрозу для сдерживания контрнаступления Украины на оккупированные территории – Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области.

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