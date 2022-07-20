Удар по Крымскому мосту: у ВСУ есть все необходимые данные для разработки плана - Тука

Для украинских военных не составляет особого труда разработать план удара для уничтожения Крымского моста. При этом защита эстакады достаточно сложная.
Вооруженные силы Украины могут без труда составить план удара по Крымскому мосту, ведь располагают всеми деталями плана его защиты.
Об этом рассказал экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в интервью изданию Obozrevatel.
"Еще в начале строительства Крымского моста мы изучали проектные решения по его защите, у нас есть эти исходники", – сказал он.
"Поэтому для наших военных разработать план удара для уничтожения Крымского моста особого труда не составляет", – заверил Тука.
По его словам, защита Крымского моста достаточно сложная. В настоящее время трудно сказать, насколько осуществимой является цель по уничтожению этого стратегического объекта России.
Вместе с тем Тука напомнил о том, что на территории России и Беларуси есть множество объектов, которые могли бы стать целями для ударов ВСУ. Это объекты военной инфраструктуры, аэродромы, узловые станции, НПЗ и так далее.
"Конечно, мне как гражданину Украины хотелось бы наблюдать более активные действия в этом направлении", – подытожил он.
Может ли Украина разрушить Крымский мост
Военный эксперт Олег Жданов считает, что Украина должна уничтожить Крымский мост, по которому РФ перебрасывает оружие и подкрепление своим войскам. По словам Жданова, если эта артерия будет перерезана, то Крым становится "логистической ловушкой".
Бывший замглавы Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко сделал заявление о том, что Украина может уничтожить Крымский мост. Но для этого потребуется подходящий момент. По его мнению, время для ударов по эстакаде и военному арсеналу РФ в захваченном Приднестровье еще не пришло.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Вооруженные силы Украины, как только у них будет такая возможность, нанесут удар по Крымскому мосту в захваченном Крыму.
Тем временем, российские оккупанты так боятся удара со стороны Вооруженных сил Украины, что значительно усилили противоракетную оборону Крымского моста. В Сети появились кадры, на которых видны возле важной для РФ переправы пирамидальные отражатели, которые используют для отвода ракет.
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