Удар по Крымскому мосту: у ВСУ есть все необходимые данные для разработки плана - Тука

У ВСУ есть данные для удара по Крымскому мосту, рассказал Георгий Тука / Фото УНИАН, Twitter

Вооруженные силы Украины могут без труда составить план удара по Крымскому мосту, ведь располагают всеми деталями плана его защиты.

Об этом рассказал экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в интервью изданию Obozrevatel.

"Еще в начале строительства Крымского моста мы изучали проектные решения по его защите, у нас есть эти исходники", – сказал он.

"Поэтому для наших военных разработать план удара для уничтожения Крымского моста особого труда не составляет", – заверил Тука.

По его словам, защита Крымского моста достаточно сложная. В настоящее время трудно сказать, насколько осуществимой является цель по уничтожению этого стратегического объекта России.

Вместе с тем Тука напомнил о том, что на территории России и Беларуси есть множество объектов, которые могли бы стать целями для ударов ВСУ. Это объекты военной инфраструктуры, аэродромы, узловые станции, НПЗ и так далее.

"Конечно, мне как гражданину Украины хотелось бы наблюдать более активные действия в этом направлении", – подытожил он.

Может ли Украина разрушить Крымский мост

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Украина должна уничтожить Крымский мост, по которому РФ перебрасывает оружие и подкрепление своим войскам. По словам Жданова, если эта артерия будет перерезана, то Крым становится "логистической ловушкой".

Бывший замглавы Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко сделал заявление о том, что Украина может уничтожить Крымский мост. Но для этого потребуется подходящий момент. По его мнению, время для ударов по эстакаде и военному арсеналу РФ в захваченном Приднестровье еще не пришло.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Вооруженные силы Украины, как только у них будет такая возможность, нанесут удар по Крымскому мосту в захваченном Крыму.

Тем временем, российские оккупанты так боятся удара со стороны Вооруженных сил Украины, что значительно усилили противоракетную оборону Крымского моста. В Сети появились кадры, на которых видны возле важной для РФ переправы пирамидальные отражатели, которые используют для отвода ракет.

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