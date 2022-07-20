УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Удар по Крымскому мосту: у ВСУ есть все необходимые данные для разработки плана - Тука

20 июля 2022, 08:09

Для украинских военных не составляет особого труда разработать план удара для уничтожения Крымского моста. При этом защита эстакады достаточно сложная.

Крымский мост, Георгий Тука
У ВСУ есть данные для удара по Крымскому мосту, рассказал Георгий Тука / Фото УНИАН, Twitter

Вооруженные силы Украины могут без труда составить план удара по Крымскому мосту, ведь располагают всеми деталями плана его защиты.

Об этом рассказал экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в интервью изданию Obozrevatel.

"Еще в начале строительства Крымского моста мы изучали проектные решения по его защите, у нас есть эти исходники", – сказал он.

"Поэтому для наших военных разработать план удара для уничтожения Крымского моста особого труда не составляет", – заверил Тука.

По его словам, защита Крымского моста достаточно сложная. В настоящее время трудно сказать, насколько осуществимой является цель по уничтожению этого стратегического объекта России.

Вместе с тем Тука напомнил о том, что на территории России и Беларуси есть множество объектов, которые могли бы стать целями для ударов ВСУ. Это объекты военной инфраструктуры, аэродромы, узловые станции, НПЗ и так далее.

"Конечно, мне как гражданину Украины хотелось бы наблюдать более активные действия в этом направлении", – подытожил он.

Может ли Украина разрушить Крымский мост

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Украина должна уничтожить Крымский мост, по которому РФ перебрасывает оружие и подкрепление своим войскам. По словам Жданова, если эта артерия будет перерезана, то Крым становится "логистической ловушкой".

Бывший замглавы Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко сделал заявление о том, что Украина может уничтожить Крымский мост. Но для этого потребуется подходящий момент. По его мнению, время для ударов по эстакаде и военному арсеналу РФ в захваченном Приднестровье еще не пришло.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Вооруженные силы Украины, как только у них будет такая возможность, нанесут удар по Крымскому мосту в захваченном Крыму.

Тем временем, российские оккупанты так боятся удара со стороны Вооруженных сил Украины, что значительно усилили противоракетную оборону Крымского моста. В Сети появились кадры, на которых видны возле важной для РФ переправы пирамидальные отражатели, которые используют для отвода ракет.

Другие новости:

война в Украине ВСУ Георгий Тука Крымский мост новости Украины война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

08:09

Удар по Крымскому мосту: у ВСУ есть все необходимые данные для разработки плана - Тука

07:30

Рецидивист-оккупант из Луганщины пошел на войну ради вставных зубов

07:13

Может стать гарантом безопасности: Куса рассказал, как будет меняться позиция Китая по Украине

07:08

Кремль избегает всеобщей мобилизации и вербует на войну против Украины заключенных

06:37

Путин может использовать ядерную угрозу для сдерживания контрнаступления ВСУ - ISWВидео

Реклама
06:23

Травмы современной Россиимнение

06:00

Курс доллара 2022: какой прогноз и чего ждать украинцам осенью

05:20

Самая вкусная и очень быстрая закуска за 10 минут: удивительный рецептВидео

05:05

Физалис: чем полезна эта ягода и можно ли ей отравитьсяВидео

04:50

Стало известно, что скрывала Руслана Писанка перед смертью и какое горе переживалаВидео

04:32

Анасасию Волочкову в развратном микробикини застукали в объятиях женатого мужчины

04:01

"Твоя погода была солнечной, а сегодня дождь": Андрей Данилко показал раритетное фото с ПисанкойВидео

03:36

49-летняя Хайди Клум топлес показала отдых с молодым мужем

03:15

Украину накроет африканская жара: в какой день врежет пекло до +40ºВидео

02:44

Рейтинг самых сексуальных членов британской королевской семьи - первое место удивит даже британцев

02:40

Эксперт пояснила, подскочит ли курс доллара после отмены Нацбанком фиксированного курса

02:15

Конец июля будет судьбоносным для Украины: астролог назвала 2 самых тяжелых дняВидео

00:51

Приметы на 20 июля: 3 вещи, которые лучше в этот день не делатьВидео

19 июля, вторник
23:59

Эктор Хименес-Браво рассекретил свою избранницу-украинку постельным фото

23:57

"Еще больше HIMARS": США предоставят Украине очередной пакет военной помощиВидео

Реклама
23:29

Арестович раскрыл подробности удара ВСУ по мосту в ХерсонеВидео

23:28

Огромномный штраф: артистам в России запретили со сцены говорить о войне

23:12

Зеленский назвал офицеров РФ "тряпками" за удар по мирному селу на Одесчине

22:26

Ермак рассказал, какие переговоры ведет Украина с РоссиейВидео

22:25

Война, воровство, массовый страх и цензура: о традиционных ценностях Россиимнение

22:20

"Ущерб репутации": Шольц обманывает Украину в вопросе поставок оружия - WeltВидео

22:10

61-летний сексуально зависимый Дэвид Духовны показал новую подружку в два раза младше него

22:07

ВСУ "закроют" Крым и смогут бить на 500 километров: эксперт о деталях поставок новых РСЗОВидео

22:01

Россия понесла масштабные потери в боях за Лисичанск и СеверодонецкВидео

21:47

Сколько HIMARS нужно, чтобы выгнать россиян из Украины: ответ МинобороныВидео

21:37

"Уступки" Путину и ловушка для Европы: Кулеба прогнозирует новую истерию в угоду России на ЗападеВидео

21:13

"Хорошо горит": на Херсонщине ВСУ сбили новейший истребитель РФ Су-35Видео

21:10

"Подруга, прости!": убитый горем известный российский актер рассказал о смерти ПисанкиВидео

21:05

Украина испытывает логистический кошмар во время доставки западного оружия на фронт - WSJВидео

20:53

У Зеленского раскрыли формат нового оборонного альянса для УкраиныВидео

20:36

"Страшная новость о ее потере ошеломила всю страну": Ольга Сумская скорбит о Руслане Писанке

20:19

Африканская жара или тропические ливни: какая погода ожидается в августеВидео

20:11

Армия Украины успешно контрнаступает на Херсонщине: в ВСУ удивят врага тактикой и стратегиейВидео

20:10

Приметы на 21 июля: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы избавиться от проблем в домеВидео

19:58

"США виноваты" в нападении РФ на Украину: в КНР неожиданно повторили мантру КремляВидео

Реклама
19:53

"Москву хотят избавить от бомжей": Россия выдохлась, идет деградация военных - ЖдановВидео

19:52

Разрыдалась из-за войны в Украине: в РФ спортсменку затравили из-за отказа поддержать ПутинаВидео

19:38

Метинвест объявил о запуске Стального Фронта на 1,7 млрд

19:36

Смертельный "бизнес": под Бахмутом бойцы ВСУ уничтожили наемников российской ЧВКВидео

19:29

Гороскоп для Украины: астролог предупредила о грядущих опасных датах для каждогоВидео

19:28

"Как стена на груди и не могу поднять левую руку": украинская певица попала в инсультное отделение

19:22

Оккупанты РФ в Мелитополе устроили тотальную перепись населения и готовят "референдум" – мэрВидео

19:11

Вражеский удар по жилым домам Краматорска: новые подробности и данные о пострадавшихВидео

19:08

Неприятности посыпятся на голову: 2 знака зодиака в зоне риска в Новолуние 28 июля 2022Видео

19:06

"Щекотливый вопрос": эксперт рассказал, собираются ли исключить Россию из ООН

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять