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Боятся удара ВСУ: оккупанты разместили противоракетную оборону вокруг Крымского моста

5 июля 2022, 08:40

В конце июня к Крымскому мосту из Новороссийска отбуксировали баржи с радиолокационными отражателями, которые по сути являются ложными мишенями.

Крымский мост
Оккупанты усилили ПВО вокруг Крымского моста/ Коллаж УНИАН, twitter.com/Krymsky_bridge

В РФ всерьез задумались над судьбой Крымского моста - российские оккупанты так боятся удара со стороны Вооруженных сил Украины, что значительно усилили противоракетную оборону.

В Сети появились кадры, на которых видны возле важной для РФ переправы пирамидальные отражатели, которые используют для отвода ракет.

Баржи с радиолокационными отражателями, которые по сути являются ложными мишенями, к мосту отбуксировали в конце июня. Ранее они находились на военно-морской базе в Новороссийске.

Таким образом, в РФ, видимо, решили обезопасить Крымский мост от возможного удара ВСУ, который может быть нанесен при помощи западного вооружения.

Как сообщал Главред, директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский рассказал, что на вооружение ВСУ поступили американские реактивные системы залпового огня HIMARS. В комплекте с ними союзники поставили реактивные снаряды дальностью до 80 км. Если бы речь шла об оперативно-тактических ракетах для HIMARS дальностью до 300 км, то украинские защитники смогли бы наносить удары по Крымскому мосту.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Украина должна уничтожить Крымский мост, по которому РФ перебрасывает оружие и подкрепление своим войскам. По словам Жданова, если эта артерия будет перерезана, то Крым становится "логистической ловушкой".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Вооруженные силы Украины, как только у них будет такая возможность, нанесут удар по Крымскому мосту в захваченном Крыму.

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