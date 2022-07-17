Украина не будет бить по России, а вот с Крымским мостом может "что-то случиться" - Арестович

Арестович "анонсировал проблемы" для РФ, связанные с Крымским мостом / Коллаж Reuters, УНИАН

Украина не будет использовать оружие, переданное западными партнерами, для нанесения ударов по территории России. Но Крымский мост проходит через территориальные воды Украины и с ним может "что-то случиться". Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с российским юристом и правозащитником Марком Фейгиным.

"Не бить по Российской Федерации? Так не будем бить. У нас целей на территории Украины хватает. Крымский мост первой частью проходит по территориальным водам Украины. Это наша территория", – сказал Арестович.

Он напомнил о том, как ВСУ обстреляли незаконно захваченные Россией "вышки Бойко" и добавил, что Крымский мост ждет та же участь.

"Это незаконное сооружение (мост - Главред), построенное в территориальных водах Украины. "Вышки Бойко" были незаконно захвачены. Что с ними произошло? Крымский мост ждет та же участь", - добавил Арестович.

Напомним, Россия посыпала на Украину угрозы. Там "анонсировали" удары по Киеву, военной инфраструктуре и каналам логистики поставок оружия. "Сокрушительный удар" они обещают нанести, если с Крымским мостом что-то произойдет.

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Может ли Украина разрушить Крымский мост

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Украина должна уничтожить Крымский мост, которым РФ перебрасывает оружие и подкрепления своим войскам. По словам Жданова, если эта артерия будет перерезана, то Крым становится "логистической ловушкой".

Бывший замглавы Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко сделал заявление о том, что Украина может уничтожить Крымский мост. Но для этого нужен подходящий момент. По его мнению, время для ударов по эстакаде и военному арсеналу РФ в захваченном Приднестровье еще не пришло.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Вооруженные Силы Украины, как только у них будет такая возможность, нанесут удар по Крымскому мосту в захваченном Крыму.

Между тем, российские оккупанты так боятся удара со стороны Вооруженных сил Украины, что значительно усилили противоракетную оборону Крымского моста. В Сети появились кадры, на которых видны возле важной для РФ переправы пирамидальные отражатели, которые используют для отвода ракет.

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