В Москве угрожают "сокрушительным ударом" по Киеву: там паникуют из-за Крымского моста

Украина может разрушить Крымский мост, но Россия угрожает ответом / Фото GeneralStaff.ua, twitter.com/Krymsky_bridge

В российской Госдуме не могут найти себе место из-за вероятности подрыва Крымского моста. Из-за этого на Украину сыпятся угрозы относительно "сокрушительного удара" по столице. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, сообщает РИА-Новости.

Россия угрожает взорвать украинскую военную инфраструктуру и каналы логистики поставок оружия.

"Попытка атаковать Крымский мост обернется сокрушительным ударом по центрам принятия решений в Киеве, военной инфраструктуре и каналам логистики поставок оружия. За свою провокацию киевский режим получит такой ответ, что уже не сможет оправиться", - заявил Михаил Шеремет.

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Может ли Украина разрушить Крымский мост

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Украина должна уничтожить Крымский мост, которым РФ перебрасывает оружие и подкрепления своим войскам. По словам Жданова, если эта артерия будет перерезана, то Крым становится "логистической ловушкой".

Бывший замглавы Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко сделал заявление о том, что Украина может уничтожить Крымский мост. Но для этого нужен подходящий момент. По его мнению, время для ударов по эстакаде и военному арсеналу РФ в захваченном Приднестровье еще не пришло.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Вооруженные Силы Украины, как только у них будет такая возможность, нанесут удар по Крымскому мосту в захваченном Крыму.

Между тем, российские оккупанты так боятся удара со стороны Вооруженных сил Украины, что значительно усилили противоракетную оборону Крымского моста. В Сети появились кадры, на которых видны возле важной для РФ переправы пирамидальные отражатели, которые используют для отвода ракет.

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