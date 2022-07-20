Рецидивист-оккупант из Луганщины пошел на войну ради вставных зубов

Мужчина попал в плен и рассказал, зачем пошел добровольцем на войну / скриншот

В плен к защитникам Украины попал оккупант-рецидивист из Луганской области, который пошел на войну, чтобы заработать на вставные зубы.

Мужчина когда-то работал шахтером. Потом решил заняться более легким "ремеслом". Начиная с 2006 года трижды был осужден за торговлю наркотиками. В последний раз он вышел из мест лишения свободы только в 2021-м, сообщает пресс-служба СБУ.

После начала полномасштабного вторжения РФ злоумышленник позвонил во вражеский военкомат и подписал контракт как доброволец.

"Стал добровольцем из денежных мотивов. Чтобы я мог вставить себя зубы хоть немного. Как можно зубы вставить, если нигде нет работы, ничего. А за 15 рублей зубы не вставят нигде... Взял и просто служил", – рассказал захватчик.

Оккупант добавил, что его подразделение никто не обучал военной подготовке, а боекомплекты и снаряжение выдали "для галочки". В Северодонецке их отправили в зону боевых действий и поставили задачу: закрепиться на позиции.

"Доброволец" задачу провалил, но в отличие от пяти коллег по службе, погибших на его глазах, остался в живых.

"Теперь, по крайней мере, понимает, что его использовали как "пушечное мясо". Вместе с другими пленными он дает показания следователям", — отметили в СБУ.

Как сообщал Главред, аналитики Института изучения войны заявили, что Кремль пытается увеличить боевую мощь своих вооруженных сил без проведения всеобщей мобилизации, поэтому набирает наемников для участия в войне против Украины в местах лишения свободы.

Мобилизация в России

В Институте изучения войны 27 июня рассказали о том, что в РФ проводится "тайная мобилизация". По мнению аналитиков, Путин опасается открытой мобилизации и пытается пополнить свои войска при помощи других механизмов. Для этого Кремль использует манипуляции с законодательством.

В Совете национальной безопасности и обороны Украины 9 июля отметили, что Россия набирает боевиков через центры занятости. Как утверждают в ведомстве, там появилось уже более 22 тысяч вакансий на службу по контракту. Ищут снайперов, наводчиков, водителей, санинструкторов и других специалистов.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай считает, что Путин может объявить мобилизацию в России после того, как ВСУ получат нужное количество единиц западных вооружений и перейдут к контрнаступательной операции.

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