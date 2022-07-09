Набирают солдат на войну: Россия коварно проводит "тихую мобилизацию" - СНБО

Россияне проводят "тихую" мобилизацию / колаж УНИАН, Reuters

С начала вторжения в Украину, Россия коварно проводит "тихую мобилизацию" - враги набирают боевиков через центры занятости, сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО в Telegram.

По информации ведомства, в центрах занятости РФ появилось более 22,2 тысячи вакансий для службы по контракту - как минимум семь подразделений, которые воевали в Украине, ищут снайперов, наводчиков, водителей, санитарных инструкторов и других специалистов.

В данном случае речь идет о следующих войсках:

64 мотострелковой бригаде из Хабаровского края (в/ч №51460)

104 гвардейском десантно-штурмовом полке (в/ч №32515), которые были причастны к массовым убийствам и пыткам мирных жителей в Буче

больше всего вакансий разместила 37-я мотострелковая бригада (в/ч №69647) из Бурятии, которая на втором месте по потерям.

"По данным британской разведки, именно отсутствие человеческих ресурсов вынудило российские войска взять паузу перед наступлением на Донецкую область", - добавили в СНБО.

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Напомним, ранее известный австрийский аналитик Том Купер говорил, что война Украины против России затягивается, поскольку Запад поддается на шантаж российского диктатора Путина. Как считает специалист, Евросоюзу нужно о геополитике на время забыть и вооружить ВСУ настолько, чтобы те уничтожили русскую армию.

"Это единственный способ заставить Путина уступить. Он не уступит, пока думает, что еще может чего-то достичь в Украине. И он еще может чего-то добиться, пока его армия планирует новые наступления", – подытожил эксперт.

До того военный эксперт из Азербайджана Агиль Рустамзаде говорил - для того, чтобы произошел перелом в войне, и российская армия начала проваливать свою оборону из-за неспособности пополнять свои потери, цифра убитых российских солдат должна вырасти до 1000 в сутки.

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