Военный эксперт рассказал, пойдут ли ВСУ летом в контрнаступление/ коллаж фото Униан

В конце августа нынешнего года должен наступить переломный момент в войне с Россией ‒ и именно тогда ВСУ должны перейти в контрнаступление. Об этом заявил в комментарии "24 каналу" известный военный эксперт Петр Черник.

"Сейчас мы можем наблюдать состояние определенного "стратегического равновесия" — оккупанты не имеют сил и средств на новые захваты, а мы еще не собрали всю огневую мощь, чтобы выбивать их из нашей земли. Я не сторонник быстрой концепции победы, наоборот я считаю, что эта война будет затяжной. А по какой точке будут идти самые тяжелые бои, на самом деле уже не так важно", — сказал он.

Также Черник добавил, что оккупанты сейчас перегруппируются для дальнейшего наступления, ведь у них не сформировано достаточно сил, чтобы продвигаться на десять – пятнадцать километров.

"Противнику важно продвигаться вглубь украинской территории, и он будет делать для этого все возможное. Придет ли время, чтобы выбить российских оккупантов — придет. Но это произойдет при условиях, когда установок HIMARS будет не десяток, а хотя бы сотня", — говорит он.

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Напомним, ранее известный австрийский аналитик Том Купер говорил, что война Украины против России затягивается, поскольку Запад поддается на шантаж российского диктатора Путина. Как считает специалист, Евросоюзу нужно о геополитике на время забыть и вооружить ВСУ настолько, чтобы те уничтожили русскую армию.

"Это единственный способ заставить Путина уступить. Он не уступит, пока думает, что еще может чего-то достичь в Украине. И он еще может чего-то добиться, пока его армия планирует новые наступления", – подытожил эксперт.

До того военный эксперт из Азербайджана Агиль Рустамзаде говорил - для того, чтобы произошел перелом в войне, и российская армия начала проваливать свою оборону из-за неспособности пополнять свои потери, цифра убитых российских солдат должна вырасти до 1000 в сутки.

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