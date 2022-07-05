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Военный эксперт пояснил, как по противнику бьет уничтожение ВСУ русских складов с боеприпасами

5 июля 2022, 04:10

Военный эксперт Олег Жданов детально рассказал о том, как повлияют на войну Украины против России уничтожение ВСУ нескольких складов боеприпасов.

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Военный эксперт пояснил, как по противнику бьет уничтожение ВСУ складов с боеприпасами / Униан

Украинские воины за последние дни установили особое достижение – уничтожили практически два десятки складов с боеприпасами, которые принадлежат русским оккупантам. Об этом в комментарии 24 каналу заявил известный военный эксперт и полковник ВСУ запаса Олег Жданов.

По его словам, уничтожение ВСУ складов с боеприпасами крайне критичны для российских оккупантов.

"Мы очень эффективно сегодня снижаем боеспособность тех частей, которые находятся на передовой. Они вынуждены будут начинать следующие боевые действия фактически с колес. То, что привезли – то и тратим. Накоплений у них в Украине все меньше и меньше", – говорит Жданов.

Специалист особо подчеркивает, что уничтожения складов всерьез снижают боеспособность некоторых группировок российских оккупантов.

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Напомним, ранее военный эксперт и полковник запаса ВСУ Олег Жданов заявил - перелом в войне в Украине произойдет не раньше второй половины лета.

"Сейчас начнется гонка между обеими сторонами этой войны. Мы будем стараться как можно быстрее получить оружие, а Россия будет спешить подтянуть технику и сформировать резервы, чтобы задавить наше контрнаступление. На поле боя будут позиционные бои, обмены ударами, будет некоторое снижение интенсивности боевых действий", - сказал он.

До того военный эксперт из Азербайджана Агиль Рустамзаде говорил - для того, чтобы произошел перелом в войне, и российская армия начала проваливать свою оборону из-за неспособности пополнять свои потери, цифра убитых российских солдат должна вырасти до 1000 в сутки.

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Автор: Егор Бунин
ВСУ Олег Жданов новости Украины
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