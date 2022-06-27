УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

РФ проводит "тайную мобилизацию" по стране – ISW

27 июня 2022, 08:48

В России сменили ответственного за войну в Украине – вместо Александра Дворникова им стал генерал-полковник Геннадий Жидко.

false
РФ проводит "тайную мобилизацию" по стране – ISW/ Reuters

В РФ проводят "тайную мобилизацию", чтобы не объявлять всеобщую по стране. Для этого в Кремле манипулируют российским законодательством.

Путин пока боится объявлять полную мобилизацию, поэтому пытается другими способами затащить в армию для войны против Украины побольше русских. Об этом рассказали аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В частности, Государственная дума России объявила, что хочет 28 июня рассмотреть поправку к закону о военной службе. В этой поправке предполагается, что ребятам будут предлагать подписать контракт сразу после того, как они достигнут совершеннолетия или закончат среднюю школу. Таким образом в РФ смогут обходить необходимость проводить специальную военную подготовку для призывников.

Также в Институте изучения войны отметили, что в РФ сменили ответственного за ведение войны против Украины. Вместо командующего войсками Южного военного округа Александра Дворникова поставили генерала-полковника Геннадия Жидка.

Ранее сообщалось, что в России вскоре может начаться массовая мобилизация населения для войны в Украине. Это произойдет, когда власти завербуют людей в бедных регионах.

Напомним, в России впервые за 100 лет наступил дефолт по уплате суверенного долга в иностранной валюте. Из-за западных санкций страна-агрессор РФ не смогла осуществить платеж зарубежным кредиторам.

Читайте также:

мобилизация новости России война в Украине вторжение России
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:14

В Украине ликвидирован российский майор, который бомбил Чернигов

08:55

О ракетных ударах по Украине: русские мстятмнение

08:50

Убрали неугодных: в России будут снимать новый сезон "Сватов" без некоторых актеров

08:48

РФ проводит "тайную мобилизацию" по стране – ISWВидео

08:39

У Украины уже есть ряд договоренностей с Западом о мощной ПВО – ЗеленскийВидео

Реклама
08:34

Гороскоп на сегодня, 27 июня 2022: Тельцам – важные события, Девам – удачные покупки, Рыбам – денежное везениеВидео

08:30

Недурна собой: режиссер Байрак любуется собой во время тревоги и спуска в бомбоубежище

08:09

В РФ наступил дефолт по внешнему долгу впервые за 100 лет – BloombergВидео

07:55

"Вас втягивают в войну с Украиной": Зеленский призвал белорусов не быть "пушечным мясом"Видео

07:46

Дочь путинистки Егоровой рассказала новости о своей жизни

07:38

Будет по 10 кг с одного "квадрата": как вырастить суперурожай картофеляВидео

07:18

ВСУ на Юге уничтожили 39 оккупантов, три склада боеприпасов и сбили несколько БПЛА врагаВидео

07:04

"Я больше не хочу поддерживать": Тодоренко опубликовала странное видео и закрыла комментарииВидео

06:57

Почему Украина не бьет по Беларусимнение

06:36

Ракетный удар по Одесской области: загорелись дома, среди пострадавших – ребенок

05:17

Сокрушительная психология: ТОП-5 типичных женских ошибок, которые разрушают отношения

04:44

РФ усилила ракетные удары по Украине: всему виной новое руководство - экспертВидео

04:10

"Я не патриот": Чехова поразила заявлением после возвращения в Россию

03:50

Украинская "девушка Бонда" Ольга Куриленко ослепила фанатов красотой в прозрачном платье

03:28

Раскрыты последние слова Юрия Шатунова перед смертью

Реклама
03:14

Наталья Могилевская призналась в своих кровожадных фантазиях о Путине: "Я неплохо делаю это"

03:10

"Издевательство - петь о России": Пол Маккартни поддержал Украину и отказался от Back in the U.S.S.RВидео

02:58

Будет как новый: как отмыть любые пятна с дивана

02:40

Никогда не постареет: 57-летняя Элизабет Херли прокатилась на велосипеде в кричащем бикини

02:06

Горячие конфетки: Мадонна показала фото в объятиях старшей дочери

01:40

Как вырастить урожай в 100 кг огурцов: простая лимонная кислота сотворит чудо на огородеВидео

01:32

Есть только один способ заставить Путина и русскую армию уступить - западный военный экспертВидео

00:25

"Попадание. Сгорела многоэтажка": российские оккупанты уничтожили квартиру Андрея Беднякова

00:05

Украину раскалит до +37º: синоптик назвал сроки адского пеклаВидео

26 июня, воскресенье
23:51

"Всех найдем": Зеленский пригрозил обеспечивающим запуски ракет по Украине россиянамВидео

23:31

Взрывы складов оружия и нефтебаз: бойцов спецназа ВСУ забрасывают в РФ - The TimesВидео

23:08

Приметы на 27 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

23:03

"Готовимся к худшему": Жданов объяснил, почему власть не делает заявлений о возможном вторжении БеларусиВидео

22:51

Гороскоп на июль 2022 для Близнецов: чего ждать в финансах, работе и здоровьеВидео

22:48

Шойгу струсил: журналист высмеял фарс с "визитом" главы МО РФ на ДонбассВидео

22:21

За сальную шутку о женщинах в ВСУ украинский комик поплатился карьеройВидео

22:21

Груз 200 для Калининграда: ВСУ уничтожили подполковника-морпеха РФВидео

21:53

Путин готовится открыть второй фронт: СМИ рассказали о совещании по вопросу новой войныВидео

21:44

Великобритания и Франция усилят военную поддержку Украины — ДжонсонВидео

21:23

Блинкен жестко "припечатал" Путина: провалил свои стратегические цели в УкраинеВидео

Реклама
21:17

Евросоюз может ввести санкции на российское золота - Шарль МишельВидео

20:59

Радикальный ответ на ракетный терроризм: демилитаризация европейской части РФ – РезниковВидео

20:51

Путин планирует выехать из России: это впервые с начала полномасштабной войны в Украине

20:27

Оккупанты получили по зубам на Херсонщине: ВСУ отразили атаку, враг отступилВидео

20:16

Ходят в рейды по рынкам: в оккупированном Изюме россияне создали "народную милицию" - СМИВидео

19:55

"Результаты уточняют": в ВСУ намекнули на новый ракетный удар по оккупантам на ЗмеиномВидео

19:52

"Большая семерка" будет бессрочно помогать Украине деньгами - BloombergВидео

19:32

Нет там красной кнопки: военный эксперт развеял мифы о "ядерном чемоданчике" ПутинаВидео

19:28

Аллигатора "выпотрошил" Иглой: десантник ВСУ сбил ударный вертолет РФВидео

19:28

Судьбоносные перемены, счастье в любви и денежное везение: 3 знака могут ожидать в ближайшее времяВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять