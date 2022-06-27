РФ проводит "тайную мобилизацию" по стране – ISW/ Reuters

В РФ проводят "тайную мобилизацию", чтобы не объявлять всеобщую по стране. Для этого в Кремле манипулируют российским законодательством.

Путин пока боится объявлять полную мобилизацию, поэтому пытается другими способами затащить в армию для войны против Украины побольше русских. Об этом рассказали аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В частности, Государственная дума России объявила, что хочет 28 июня рассмотреть поправку к закону о военной службе. В этой поправке предполагается, что ребятам будут предлагать подписать контракт сразу после того, как они достигнут совершеннолетия или закончат среднюю школу. Таким образом в РФ смогут обходить необходимость проводить специальную военную подготовку для призывников.

Также в Институте изучения войны отметили, что в РФ сменили ответственного за ведение войны против Украины. Вместо командующего войсками Южного военного округа Александра Дворникова поставили генерала-полковника Геннадия Жидка.

Ранее сообщалось, что в России вскоре может начаться массовая мобилизация населения для войны в Украине. Это произойдет, когда власти завербуют людей в бедных регионах.

Напомним, в России впервые за 100 лет наступил дефолт по уплате суверенного долга в иностранной валюте. Из-за западных санкций страна-агрессор РФ не смогла осуществить платеж зарубежным кредиторам.

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