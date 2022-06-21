УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В России скоро может начаться мобилизация - The Guardian

21 июня 2022, 23:00

Мобилизация в РФ начнется после того, как власть завербует людей в бедных регионах страны.

путин, российские военные, военные рф, армия рф
В России может начаться мобилизация / Reuters

В России в скором времени может начаться массовая мобилизация населения для войны в Украине. Это произойдет, когда власть завербует людей в более бедных регионах. Об этом заявили западные чиновники, сообщает The Guardian.

Общая мобилизация станет для Москвы "признанием провала" в войне, которую Россия развязала против Украины.

По данным чиновников, Кремль боится, что официальная мобилизация может привести к массовым беспорядкам в городах. Чтобы этого избежать, власти вербуют людей в бедных районах страны.

Западные чиновники также не смогли не обратить внимание на тему здоровья Путина.

"Президентские выборы 2024 года определенно выглядят более интересными, чем, возможно, полгода назад, — сказали они.

Они заявили, что пока не видят прямой угрозы позиции российского президента со стороны элиты или населения.

Читайте такжеЭто последний шанс: всеобщая мобилизация в РФ будет означать, что Путин в панике - эксперт

Ранее Михаил Самусь заявлял, что война в Украине может привести к полному уничтожение путинского режима и до уничтожения того режима, который будет после него в случае, если он не будет демократическим. Кроме того, эксперт предполагает, что война может длиться годами.

Другие новости:

мобилизация война в Украине российское вторжение Россия
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

23:57

Женя из "Сватов" рассказала, общается ли со своими коллегами по сериалу

23:53

Удар авиации по позициям врага: ВСУ "перемололи" оккупантов вместе с бронетехникойВидео

23:46

Жена Чмерковского рассказала, как у нее случился выкидыш, пока муж был в Киеве

23:44

"Мы не понимаем, как нам завидует Америка": дочь пропагандиста Машкова разорвала отношения с отцом

23:32

"ВСУ обходят, берут в кольцо": оккупанты паникуют из-за флангового удара украинской армииВидео

Реклама
23:30

6-летняя дочь Беднякова покорила сеть своей песнейВидео

23:00

В России скоро может начаться мобилизация - The Guardian

23:00

"Киселевка – за нами": в ОП раскрыли детали зачистки ВСУ пригорода ХерсонаВидео

22:32

Мариуполь мстит оккупантам: россияне подорвались на мине при разминировании Азовстали

22:20

Оккупанты накрыли Харьковщину мощным огнем: более 30 раненых и погибшихВидео

21:59

Выжженная земля: появились кадры Змеиного после мощного удара ВСУВидео

21:58

"Володя, ты – проиграл": в речи Токаева нашли тайный посыл к Путину

21:40

Путин залил комнату кровью: ночью к нему примчались медики - СМИВидео

21:39

"Херсон уже виден в прицел и бинокли": Арестович рассказал, когда оккупантов выбьют из города

21:38

Украинцам рассказали, как получит помощь через ПриватБанк: кто имеет право на деньги

21:33

Столб дыма над Черным морем: пожар на "вышке Бойко" зафиксировал спутник

20:58

ВСУ отразили вражеский штурм на двух направлениях: у оккупантов серьезные потериВидео

20:36

"Меладзе, случайно, не о вас пел?": Заворотнюк похвасталась загорелым телом на турецком курорте

20:26

У границы Украины рухнул российский штурмовик Су-25, пилот погибФотоВидео

20:23

Зеленский подписал закон о ратификации Стамбульской конвенцииВидео

Реклама
20:18

Волочкова неудачно расставила ноги, рассмешив поклонников: "там паралич седалищного нерва"

20:10

Приметы на 23 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

20:07

Безработных украинцев будут отправлять разбирать завалы и строить защитные сооружения - Шмыгаль

20:06

Гороскоп на 22 июня для всех знаков зодиака: Козерогам - лень, Скорпионам - козни врагов, Рыбам - призВидео

19:53

На Луганщине враг прорвал оборону ВСУ и закрепляется на занятых рубежах - ГенштабВидео

19:27

Мать спела колыбельную у гроба сына: во Львове простились с погибшим на фронте защитником УкраиныВидео

19:18

Публичное унижение России: почему лидеры стран бывшего СССР все чаще дерзят Путинумнение

19:11

Когда лучше есть ягоды: главные правила для максимальной пользы летомВидео

18:57

"Вождю придется уходить": в РФ рассказали о выборе преемника ПутинаВидео

18:45

"От происходящего грустно": Барбара Брыльска высказалась о войне в Украине

18:44

"Это тебе вместо виллы в Майами": позорно изгнанного из США сына Медведева пристроили в РФ

18:23

РФ накрыла жилые кварталы Харькова огнем из Ураганов: погибли пятеро, много раненыхФотоВидео

18:12

"За это выпить обязан каждый украинец": астролог назвал дату смерти Путина

18:00

ВСУ контрнаступают на Херсонщине: оккупанты покидают второй и третий рубежи обороныВидео

17:59

Разборки в Росгвардии: ключевой генерал слетел с должности, на войну гребут отставниковВидео

17:29

Оккупантов "утюжат" ракетами: ВСУ нанесли новый удар по Змеиному - источникВидео

17:24

Украина может подписать с РФ мирный договор: у Зеленского назвали условиеВидео

17:20

В сети впервые появились фото засекреченной дочери Кэмерон Диас

17:19

Любовница Путина Кабаева обзавелась роскошными домами в Турции: в сделке замешан Эрдоган - СМИ

17:06

В зону действия ПВО Тайваня без предупреждения вошли 29 самолетов Китая

Реклама
17:00

"Извините, мы у вас в гостях": бойцы ВСУ подружились на позициях с дикими кабанамиВидео

16:59

ВСУ "нокаутируют" армию РФ и смогут выиграть войну — генерал СШАВидео

16:59

Украину завтра могут обстрелять ракетами: в СНБО рассказали о возможных провокацияхВидео

16:52

"Не знал, что Скабеева мужчина": Дурнев придумал наказание для российских пропагандистов

16:35

Муж Лорак похвастался вокальными данными дочериВидео

16:30

У оккупантов большие потери: ВСУ нанесли удар по позициям РФ на ЗмеиномВидео

16:28

Урожая будет в два раза больше: что делать, чтобы чеснок был крупным - дачная хитростьВидео

16:21

Лукашенко на низком старте, или Когда Беларусь открыто ввяжется в войну в Украинемнение

16:20

Около 90% граждан Украины за вступление в ЕС, интеграцию в НАТО поддерживают 76% − РейтингВидео

16:08

Путин впервые с начала войны покинет РФ: поедет "дожимать" Лукашенко – экспертВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять