В России скоро может начаться мобилизация - The Guardian

Мобилизация в РФ начнется после того, как власть завербует людей в бедных регионах страны.
В России в скором времени может начаться массовая мобилизация населения для войны в Украине. Это произойдет, когда власть завербует людей в более бедных регионах. Об этом заявили западные чиновники, сообщает The Guardian.
Общая мобилизация станет для Москвы "признанием провала" в войне, которую Россия развязала против Украины.
По данным чиновников, Кремль боится, что официальная мобилизация может привести к массовым беспорядкам в городах. Чтобы этого избежать, власти вербуют людей в бедных районах страны.
Западные чиновники также не смогли не обратить внимание на тему здоровья Путина.
"Президентские выборы 2024 года определенно выглядят более интересными, чем, возможно, полгода назад, — сказали они.
Они заявили, что пока не видят прямой угрозы позиции российского президента со стороны элиты или населения.
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Ранее Михаил Самусь заявлял, что война в Украине может привести к полному уничтожение путинского режима и до уничтожения того режима, который будет после него в случае, если он не будет демократическим. Кроме того, эксперт предполагает, что война может длиться годами.
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