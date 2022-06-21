В России скоро может начаться мобилизация - The Guardian

В России может начаться мобилизация / Reuters

В России в скором времени может начаться массовая мобилизация населения для войны в Украине. Это произойдет, когда власть завербует людей в более бедных регионах. Об этом заявили западные чиновники, сообщает The Guardian.

Общая мобилизация станет для Москвы "признанием провала" в войне, которую Россия развязала против Украины.

По данным чиновников, Кремль боится, что официальная мобилизация может привести к массовым беспорядкам в городах. Чтобы этого избежать, власти вербуют людей в бедных районах страны.

Западные чиновники также не смогли не обратить внимание на тему здоровья Путина.

"Президентские выборы 2024 года определенно выглядят более интересными, чем, возможно, полгода назад, — сказали они.

Они заявили, что пока не видят прямой угрозы позиции российского президента со стороны элиты или населения.

Читайте такжеЭто последний шанс: всеобщая мобилизация в РФ будет означать, что Путин в панике - эксперт

Ранее Михаил Самусь заявлял, что война в Украине может привести к полному уничтожение путинского режима и до уничтожения того режима, который будет после него в случае, если он не будет демократическим. Кроме того, эксперт предполагает, что война может длиться годами.

Другие новости: