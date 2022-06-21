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Война в Украине может длиться годы: НАТО придется перейти на военные рельсы – эксперт

21 июня 2022, 02:05

То, что в НАТО осознают, что эта война на годы, приведет к переводу Альянса на военные рельсы, отмечает Самусь.

украинские военные, ВСУ, НАТО
Война в Украине может длиться годы, говорит эксперт Михаил Самусь/ Генштаб ВСУ, Reuters

Война России против Украины приведет к полному уничтожению путинского режима, и даже к уничтожению того режима, который будет после Путина, если он не будет демократическим.

Однако пока неизвестно, как именно будет трансформироваться РФ. Об этом сказал заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь в интервью ТСН.

"Неизвестно, каким образом будет происходить так называемая трансформация в России. Будет ли это распад, или это будет наоборот захват власти хунтой национал-монархистской. Это не фантастика. Таких людей, в том числе в окружении Путина, очень много, которые хотели бы превратить Россию в реальную империю, монархию с атрибутами полного контроля над государственной властью и уничтожения любых признаков демократии и современного общества. Это будет угрожать нам, Европе и НАТО", – подчеркнул Самусь.

Война в Украине может длиться годы

Он прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который ранее говорил, что война может длиться годы, и она будет тяжелой. По словам Самуся, это действительно так. И война окажет сильное влияние не только на Украину, но и на весь мир, в том числе и потому, что у многих государств были бизнес интересы с Россией.

Самусь отметил: это очень важно, что генсек НАТО говорит о возможной затяжной войне в Украине именно перед саммитом Североатлантического альянса. Этот месседж направлен не на украинцев, а на другие государства, чтобы они понимали, что стоит готовиться к серьезным изменениям на международной арене.

"Этот посыл мне очень нравится. Что на саммите НАТО, очевидно, будет заявлено, что Россия – это экзистенциальная угроза для евроатлантического пространства, а возможно даже для всего мира. В связи с этим вся стратегия существования НАТО и западного общества будет переводиться фактически на военные рельсы с учетом того, что эта война будет длиться годы", – говорит Самусь.

Читайте также"Точно знаем, что они живы": Ермак рассказал, что известно о защитниках АзовсталиРанее сообщалось, что ВСУ нанесли ракетный удар по "вышкам Бойко" – двух буровых башнях, которыми после незаконного захвата их в 2014 году Россия пользовалась по сей день.

Напомним, украинские военные откинули российских оккупантов с первой линии обороны в Херсонской области. После этого россияне начали закрепляться и укреплять позиции на второй и третьей линиях обороны.

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война в Украине НАТО вторжение России Михаил Самусь Североатлантический альянс
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