ВСУ ударили ракетами по "вышкам Бойко" в Черном море/ УНИАН

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по "вышках Бойко" – двух буровых башнях, которыми после незаконного захвата их в 2014 году Россия пользовалась по сей день.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. Он рассказал, что звуки взрывов, которые были слышны с Черного моря утром 20 июня, доносились на самом деле не с острова Змеиный, как все подумали раньше, а от "вышек Бойко".

"Наши ракетчики курили не возле Змеиного, а курили возле "вышек Бойко". Ракетный удар по вышкам немного помешал газодобыче в украинском Черном море со стороны россиян", – написал Гончаренко.

Удар по вышках подтвердила и оккупационная "власть" Крыма. Как рассказал так называемый "глава правительства Крыма" Сергей Аксенов, на момент ракетной атаки на буровых башнях находились 12 человек. В настоящее время нашли пять человек, трое из них ранены. Поиски остальных продолжаются.

"Вышки Бойко"

Напомним, Россия захватила две украинские буровые платформы в Черном море в 2014 году, вместе с оккупацией Крыма. Оккупанты все эти годы пользовались ими для газодобычи. Также они их использовали для наблюдения над надводной обстановкой с помощью радиотехнической разведки.

Речь идет об украинских буровых башнях "Петр Годованец" и "Украина". "Вышками Бойко" их назвали потому, что они появились во времена, когда на посту министра энергетики был Юрий Бойко, который позже стал одним из лидеров "ОПЗЖ".

Россия после захвата буровых башен в 2015 году переместила их к Голицынскому месторождению у побережья оккупированного Крыма.

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