В Рубежном оккупанты потеряли 70% роты: более трех недель пытались захватить одну улицу

Российские военные потеряли 70% роты в боях за одну улицу в Рубежном / Reuters, Радио Свобода

Российские оккупанты три недели пытались захватить одну улицу в Рубежном Луганской области. За это время украинские защитники уничтожили 70% личного состава вражеской роты. Об этом заявил пленный из Луганска, которого мобилизовали из рядов "народной милиции ЛНР", сообщает СБУ.

"Улицу Ленина (сейчас Владимирская) мы проходили всего недели 3, возможно 4", – сказал пленник.

Как сообщается, на восточном участке фронта оккупанты имеют численное преимущество - минимум в 20 раз.

Россияне пополняли свои потери мобилизованными новобранцами. "Подкрепленную" бригаду с Рубежного впоследствии отправили на Северодонецк. Украинские воины обстреляли позиции армии РФ и те решили сдаться в плен, чтобы хотя бы сохранить жизнь.

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Читайте такжеВСУ взяли в плен летчика-наемника ЧВК Вагнера, который бомбил города УкраиныНапомним, российские оккупанты настолько увлеченно воровали форму украинских военных, что не заметили, как попали в плен. Военный медик взял в плен сразу восьмерых путинских солдат.

Как сообщал Главред, в Харьковской области путинские солдаты-мародеры украли в доме украинца керамическую плитку, однако домой ее не довезли - их "ликвидировали" ранее.

Украденную плитку оккупанты спрятали в ящики из-под боеприпасов. Ее обнаружили бойцы 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр в освобожденной части Харьковской области.

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