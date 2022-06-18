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Предала своего ребенка: в Донецкой области коллаборантка сдала сына-военного в плен к оккупантам

18 июня 2022, 14:35

Своего сына в плен к оккупантам отправила бывший местный депутат. Женщина еще в 2014 помогала в организации псевдореферендума на Донбассе.

коллаборантка сдала в плен сына
В Донецкой области коллаборантка сдала в плен к оккупантам своего сына / Петр Андрющенко

В Донецкой области местная коллаборантка не придумала ничего лучше, чем собственноручно сдать своего сына в плен к оккупантам. Парень защищал страну в составе ВСУ. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрущенко.

"Ее сын – военнослужащий ВСУ. Она собственноручно сдала собственного сына в плен оккупантам. Мразота наивысшей степени", – написал Андрющенко.

Как известно, своего сына сдала в плен бывший депутат Покровского поселкового совета Мангушского района Анжела Клименко. Ранее стало известно, что она перешла на сторону рашистам и возглавила один из так называемых гуманитарных штабов "Единой России".

Эта предательница также участвовала в организации псевдореферендума на Донбассе в 2014 году.

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Напомним, ранее в Сети появилось смонтированная видеоистория одного из русских оккупантов, попавших в плен к украинцам ‒ лейтенанта Юрия Шалаева, выпускника Московского высшего командного училища, командира мотострелкового взвода 70-го гвардейского мотострелкового полка ‒ с дислокацией в городе Шали (Чечня).

На последних кадрах видео заметно, как оккупант дрожит от страха, сидя в каком-то сарае, и тайком снимает идущих по полю украинских бойцов. В начале апреля Шалаев попал в плен ВСУ.

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