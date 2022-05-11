Повальное пьянство и обмочившийся дядя: в Сеть выложили видео жизненного пути пленного русского

Оккупант Юрий Шалаев (справа) / скриншот из видео

В Сети появилось смонтированная видеоистория одного из русских оккупантов, попавших в плен к украинцам ‒ лейтенанта Юрия Шалаева, выпускника Московского высшего командного училища, командира мотострелкового взвода 70-го гвардейского мотострелкового полка ‒ с дислокацией в городе Шали (Чечня). Ролик выложен на канале издания "Украинская правда".

Начинается видео с того, как Шалаев развлекается в бане с сослуживцами, а потом пьет то ли водку, то шампанское из металлической каски после какого-то парада. Затем то путешествует в компании собственной семьи на катере по Москве-реке, то напивается в компании друзей, то опять-таки, в пьяном видео катается на такси. Дальше – Шалаев напивается вместе с собственным дядей, причем потом он снимает как вдребезги пьяный и то ли обмочившийся, то ли обблевавшийся мужчина пытается залезть на кровать.

Примерно с середины видно Шалаев начинает снимать себя в составе русского оккупационного корпуса в Украине. Заметно, как он высаживается из военно-транспортного самолета. В жестоких боях с украинской армией идут первые потери ‒ в кадре много русских раненых оккупантов.

Затем Шалаева и его подразделение перекидывают в районе населенного пункта Новомайорское (Донецкая область). Потери продолжаются, что очень сильно бьет по их боевому духу.

29 марта Шалаеву удается соскоблить щетину с лица, по поводу чего он корчит рожи в камеру ‒ пытаясь, видимо, подбодрить себя. Но ситуация не улучшается ‒ потери продолжаются. И Шалаеву приходится взять на себя обязанности помощника командира полка.

На последних кадрах видео заметно, как оккупант дрожит от страха, сидя в каком-то сарае, и тайком снимает идущих по полю украинских бойцов. В начале апреля Шалаев попадает в плен ВСУ.

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Напомним, 28 апреля состоялся новый обмен пленными, сообщила вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Как написала она в своем Telegram-канале, освободили из российского плена 45 наших украинцев.

При этом домой вернулись 33 украинских военных и 12 гражданских.

"Состоялся очередной обмен пленными. Сегодня освободили из российского плена 45 наших людей. 13 офицеров и 20 солдат (из которых 5 ранены). Также возвращаем домой 12 наших гражданских", - написала Верещук.

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