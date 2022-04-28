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Домой вернулись 13 офицеров и 20 солдат ВСУ: Украина провела новый обмен пленными

28 апреля 2022, 18:31

Домой вернулись 33 украинских военных и 12 гражданских, рассказала Ирина Верещук.

пленные российские военные
Пленные российские военные

В четверг состоялся новый обмен пленными, сообщила вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Как написала он в своем Telegram-канале, освободили из российского плена 45 наших украинцев.

При этом домой вернулись 33 украинских военных и 12 гражданских.

"Состоялся очередной обмен пленными. Сегодня освободили из российского плена 45 наших людей. 13 офицеров и 20 солдат (из которых 5 ранены). Также возвращаем домой 12 наших гражданских", - написала Верещук.

Напомним, 1 апреля, состоялся обмен пленными в Запорожской области. Это был второй за время войны России в Украине обмен военнопленными. Были освобождены 86 украинских героев, которых удерживали оккупанты. Среди освобожденных - 15 женщин.

Читайте такжеУкраина вернула из плена 76 человек: Верещук рассказала о новом обмене с РФ

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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