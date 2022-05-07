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На пленных больно смотреть: ВСУ разгромили оккупантов под Харьковом

7 мая 2022, 13:44

Наши военные продолжают зачистку населенного пункта от оккупантов.

ВСУ разгромили оккупантов под Харьковом / facebook.com/butusov.yuriy

5 мая украинская армия с боем освободила село Шестаково под Харьковом, российский опорный пункт в селе был разгромлен.

На данный момент взято в плен 8 военнослужащих различных российских подразделений, в основном из состава 25-й мотострелковой бригады ВС РФ, - сообщил журналист Юрий Бутусов.

Подсчет уничтоженной и захваченной техники и личного состава продолжаются, идет зачистка.

"Бомжеватый вид и неуставная обувь российских военных не должны удивлять. Обувь и форма ВС РФ очень низкого качества, поэтому российские военные всегда грабят и мародерят, чтобы одеться, обуться и утеплиться. Логистика в российской армии и обеспечение очень примитивные. В форме они снимаются для репортажей в тылу, для пропаганды, а на передовой выглядят примерно вот так, одевают под низ бушлатов ворованные теплые вещи, часто сверху натягивают гражданское", - отметил Бутусов, опубликовав фото с места событий.

facebook.com/butusov.yuriy
facebook.com/butusov.yuriy

Журналист подчеркнул, что украинские войска продолжают наступательные операции в Харьковской области.

Ранее глава Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Харькову не грозит захват оккупантами. По его словам, российское руководство осознало, что оккупанты не могут ни окружить, ни удержать Харьков, поэтому перебросило часть войск на другие направления.

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