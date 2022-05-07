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Часть войск РФ отвели от Харькова: городу не грозит захват, но обстрелы продолжатся - Арестович

7 мая 2022, 07:00

Российское руководство осознало, что оккупанты не могут ни окружить, ни удержать Харьков, поэтому перебросило часть войск на другие направления.

Харьков
Харькову не грозит захват оккупантами / Коллаж УНИАН, Reuters

Глава Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Харькову не грозит захват оккупантами. По его словам, российское руководство осознало, что оккупанты не могут ни окружить, ни удержать Харьков, поэтому перебросило часть войск на другие направления.

Об этом Арестович сказал 6 мая в интервью программе Фейгин Live.

"Руководство русских войск понимает, что Харьков они не удержат, ни наступить, ни окружить, поэтому они забрали часть своих войск и перекинули на другие направления. Харькову ничего не грозит (в плане захвата, - ред.)", – сказал Арестович.

При этом он подчеркнул, что обстрелы Харькова будут продолжаться.

Как сообщал Главред, в ночь на 7 мая российские оккупанты обстреляли Харьковскую область. В результате ракетного удара был уничтожен Национальный музей им. Григория Сковороды в селе Сковородиновка.

Вражеский снаряд влетел под крышу здания, начался пожар. Огонь охватил все помещения музея.

4 мая советник главы Офиса президента и военный эксперт Алексей Арестович заявил, что защитники Украины отодвинули от Харькова российскую артиллерию, которая обстреливала город. С новой дистанции вражеская "арта" уже не достает до Харькова.

Тем временем официальный представитель Пентагона Джон Кирби считает, что российские оккупанты все еще не оставляют планы захватить Харьков. По его словам, украинской армии за последнее время удалось отбросить оккупантов на солидное расстояние от областного центра.

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