Несмотря на поражение, русские оккупанты не отказались от атаки на Харьков - Пентагон

Харьков / Колаж фото УНИАН и скриншот из видео

Российские оккупанты все еще не оставляют планы захватить украинский форпост на востоке ‒ город Харьков. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

По его словам, украинской армии за последнее время удалось отбросить оккупантов на солидное расстояние от областного центра.

"Украинцы до сих пор удерживают Харьков. Они его никогда не сдавали. И, как я сказал на днях, мы видели признаки того, что им удалось оттеснить русские войска примерно на 20-30 миль [около 35-40 километров ‒ Главред] к востоку от города. До сих пор держат. И русские не достигли там никакого прогресса", - сказал Кирби.

Представитель Пентагона также добавил, что, несмотря на тактическое поражение, Харьков до сих пор является целью захватчиков.

"Мы все еще думаем, что россияне хотят захватить Харьков. Я имею в виду, они тоже не оставили его в покое. И опять же, мы много говорили об этом, но вы просто гляньте на карту. Вы увидите, что это большой промышленный город, и он находится прямо на северо-западе от Донбасса. Похоже, у россиян все еще есть планы на Харьков. Но они не достигли никакого прогресса", - резюмировал Кирби.

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Напомним, ранее защитники Украины отодвинули от Харькова российскую артиллерию, которая обстреливала город. С новой дистанции вражеская "арта" уже не достает до Харькова.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента и военный эксперт Алексей Арестович

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко уточнил, что в Харьковской области украинские военные выбили оккупантов из поселка Старый Салтов в Волчанском районе. Захватчики обстреливали Харьков из артиллерии и реактивных систем залпового огня.

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