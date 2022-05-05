УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Несмотря на поражение, русские оккупанты не отказались от атаки на Харьков - Пентагон

5 мая 2022, 10:13

Представитель Пентагона Джон Кирби также особо отметил, что, несмотря на тактическое поражение, Харьков до сих пор является целью захватчиков.

Харьков
Харьков / Колаж фото УНИАН и скриншот из видео

Российские оккупанты все еще не оставляют планы захватить украинский форпост на востоке ‒ город Харьков. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

По его словам, украинской армии за последнее время удалось отбросить оккупантов на солидное расстояние от областного центра.

"Украинцы до сих пор удерживают Харьков. Они его никогда не сдавали. И, как я сказал на днях, мы видели признаки того, что им удалось оттеснить русские войска примерно на 20-30 миль [около 35-40 километров ‒ Главред] к востоку от города. До сих пор держат. И русские не достигли там никакого прогресса", - сказал Кирби.

Представитель Пентагона также добавил, что, несмотря на тактическое поражение, Харьков до сих пор является целью захватчиков.

"Мы все еще думаем, что россияне хотят захватить Харьков. Я имею в виду, они тоже не оставили его в покое. И опять же, мы много говорили об этом, но вы просто гляньте на карту. Вы увидите, что это большой промышленный город, и он находится прямо на северо-западе от Донбасса. Похоже, у россиян все еще есть планы на Харьков. Но они не достигли никакого прогресса", - резюмировал Кирби.

Читайте такжеЗачистка пригорода Харькова: рашистов вышвырнули из четырёх населенных пунктов

Напомним, ранее защитники Украины отодвинули от Харькова российскую артиллерию, которая обстреливала город. С новой дистанции вражеская "арта" уже не достает до Харькова.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента и военный эксперт Алексей Арестович

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко уточнил, что в Харьковской области украинские военные выбили оккупантов из поселка Старый Салтов в Волчанском районе. Захватчики обстреливали Харьков из артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Другие новости:

Автор: Егор Бунин
viber
новости Харькова Пентагон война России и Украины
Реклама
Популярное
Помогают высшие силы: названы 5 знаков любимчиков фортуныПомогают высшие силы: названы 5 знаков любимчиков фортуны Украину накроет невероятная жара: синоптики назвали дату потепленияУкраину накроет невероятная жара: синоптики назвали дату потепления Пытал и расстреливал безоружных со связанными руками: названо имя бучанского палачаПытал и расстреливал безоружных со связанными руками: названо имя бучанского палача Тихий переворот в России: что указывает на то, что Путина выводят из игрыТихий переворот в России: что указывает на то, что Путина выводят из игры Что посадить в тени под забором, возле зданий и под плодовыми деревьями - список культурЧто посадить в тени под забором, возле зданий и под плодовыми деревьями - список культур
Поддержите Главред

Последние новости

10:15

Уничтожит твою карьеру: Логунова угрожает Ступке рассказать правду об их разводе

10:13

Несмотря на поражение, русские оккупанты не отказались от атаки на Харьков - ПентагонВидео

09:56

Азовсталь превратился в ад: оккупанты обстреливают и штурмуют завод непрерывноВидео

09:49

Два истребителя Су-30, четыре БПЛА и крылатые ракеты: ВСУ за сутки разбили 9 вражеских целейВидео

09:26

Груз 200 для РФ: разведка США помогает Украине убивать российских генералов - NYT

Реклама
09:15

Оккупанты из гвардейской бригады бунтуют из-за потерь и не хотят воевать - Генштаб ВСУВидео

09:14

Две цели Кремля: почему бункерный фюрер не решается назвать "спецоперацию" войноймнение

09:09

Российский музыкальный критик поддержал Украину на Евровидении

08:41

В России генерал наградил сына-танкиста за "освобождение" Черниговской областиВидео

08:20

Вместе ушли на фронт и геройски погибли: на Херсонщине россияне расстреляли бойцов ВСУ - отца и сынаВидео

07:37

Когда рухнет Крымский мост: в Сети появился сайт с обратным отсчетом

07:10

Путинскую армию отодвинули от Харькова на 40 км, артобстрелы городу не грозят – Арестович

06:37

Эскалация боевых действий к 9 мая: Арестович назвал самые опасные направления

06:31

Победа Украины в войне становится все более вероятной: почему засуетилась Россиямнение

05:10

Кабаева станет вдовой и уже метит на место Путина: появился "огненный" прогноз таролога

04:40

План Путина впервые за 20 лет терпит крах: нападение РФ на Украину стало переломным моментом – МВДВидео

04:10

Украину накроет невероятная жара: синоптики назвали дату потепленияВидео

03:48

"Добрая русская традиция": Вятрович сказал, когда будет дворцовый переворот в РФ и как изменится РоссияВидео

02:17

Рашисты хуже колумбийской наркомафии: Эктор Хименес-Браво рассказал, как его избили и бросили в лесу

01:45

Астролог назвал самые опасные области Украины в мае: "возможны ракетные обстрелы, пожары и разрушения"

Реклама
01:15

День акушерки 2022 в Украине: поздравления и красивые картинки и празднику

01:10

Ситуация в Мариуполе критическая: все силы бросили на ее решение - АрестовичВидео

00:51

Приметы на 5 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:34

Мощный ракетный удар РФ по Украине: что известно о разрушенияхВидео

00:22

Арестович оценил риск ядерного удара России по УкраинеВидео

00:03

Ступка рассказал, как его бросила Логунова

04 мая, среда
23:52

Защитники Мариуполя заняли круговую оборону: командир Азова о штурме орками АзовсталиВидео

23:40

Под обстрелами оккупантов погиб известный украинский журналист

23:25

Сотрут орков в порошок: ВСУ получили от США почти все обещанные гаубицы

23:20

Новая фаза войны: астролог составила гороскоп для Украины на 9 маяВидео

23:20

В Мариуполь не спешит: кремлевского пропагандиста засекли полуголым в Дубае

22:59

Истребителям РФ "подрезали крылья": ВСУ уничтожили два самолета Су-30Видео

22:33

Не обошлось без предателя: стало известно, как рашисты прорвались на АзовстальВидео

22:24

Аж мурашки по коже: Тина Кароль трогательно спела гимн Украины с футболистами ДинамоВидео

22:08

Армия РФ пытается наступать на трех направлениях – АрестовичВидео

21:59

Торговля награбленным: РФ через Крым вывозит за границу украденное в Украине зерноВидео

21:56

Евровидение-2022 еще даже не началось: названы топ-5 победителей конкурсаВидео

21:37

"Смертельный ураган" для рашистов: защитников Украины вооружили гранатометами MilkorВидео

21:02

"Они не виноваты": экс-тренер сборной Украины зашкварился защитой спортсменов РФВидео

21:01

Мощный ветер и заморозки: Украину атакует опасная погодаВидео

Реклама
20:26

Под вой сирен слышны взрывы: оккупанты выпустили ракеты по центру ДнепраВидео

20:24

Корабли РФ с ракетами "Калибр" в боевой готовности: Генштаб предупредил об угрозе с Черного моряВидео

20:18

"Военторг есть везде": в РФ могут создать Белгородскую народную республику - ДаниловВидео

20:00

Нацгвардейцы "поджарили" 3 вражеские БМП и уничтожили много орков на Изюмском направлении – фотоВидео

19:47

Орки уже на Азовстали: защитники Мариуполя вышли на связь и рассказали о тяжелых бояхВидео

19:38

Пунктик Москвы: почему Кремль упорно пытается загнать Молдову в нью-СССРмнение

19:26

Оккупанты провалили штурм Азовстали: первые подробностиВидео

19:21

Невероятное везение и осуществление желаний: для трех знаков май станет самым счастливым месяцем

19:20

Штурм орков под Донецком и нарвался на мощную ответку ВСУ: враг отступил с потерямиВидео

19:07

Битва ВСУ с оружием Запада с войсками РФ и ее резервами: Арестович призвал готовиться к долгой войнеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять