Ночью оккупанты ударили по Харькову, вспыхнул мощный пожар

Очевидцы сообщают об обстреле Харькова ночью 30 апреля / Фото t.me/truexanewsua

Ночью в субботу, 30 апреля, российские оккупанты обстреляли Харьков. В городе прогремели взрывы и вспыхнул мощный пожар.

Об обстрелах Харькова пишут местные Telegram-каналы со ссылкой на очевидцев и публикуют фотографии.

На кадрах видно, что над Харьковом стояло яркое зарево и поднимались большие клубы черного дыма.

Отмечается, что взрывы были слышны по состоянию на 01.45. На территории области, как отметили в соцсетях, не было воздушной тревоги. По состоянию на 3:15 в городе снова сообщали о взрывах. Официальных комментариев пока нет.

Ракетный удар по Киеву

28 апреля вечером в Киеве прогремели взрывы. В то время в городе находился генеральный секретарь ООН. Как стало известно, это был ракетный удар по Шевченковскому району столицы.

В то же время оккупанты нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры в Киевской области.

В результате вражеского обстрела, произошло возгорание в 25-этажном жилом доме с частичным разрушением первого и второго этажей.

По предварительным данным, спасены 5 человек, пострадали - 10.

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