В результате вражеского обстрела в Чугуеве вспыхнул масштабный пожар

В Чугуеве вспыхнул пожар из-за обстрела / Фото: facebook.com/pg/MNSLVIV

Российские войска в пятницу, 29 апреля, совершили ракетный обстрел города Чугуев в Харьковской области. В результате начался пожар в хозяйственных помещениях. Об этом сообщает Суспильне.

По информации пресс-службы ГСЧС Харьковской области, огонь распространился по меньшей мере на 1000 квадратных метров.

Спасатели пытаются ликвидировать возгорание.

Раненых и погибших в результате возгорания, по предварительным данным, нет.