В результате вражеского обстрела в Чугуеве вспыхнул масштабный пожар

По информации пресс-службы ГСЧС Харьковской области, огонь распространился по меньшей мере на 1000 квадратных метров.
Российские войска в пятницу, 29 апреля, совершили ракетный обстрел города Чугуев в Харьковской области. В результате начался пожар в хозяйственных помещениях. Об этом сообщает Суспильне.
По информации пресс-службы ГСЧС Харьковской области, огонь распространился по меньшей мере на 1000 квадратных метров.
Спасатели пытаются ликвидировать возгорание.
Раненых и погибших в результате возгорания, по предварительным данным, нет.
Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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