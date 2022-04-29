ВСУ зачищают Харьковщину: рашистов вышвырнули из Момотово

Еще один населенный пункт освобожден от оккупантов РФ / facebook.com/GeneralStaff.ua

Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов населенный пункт Момотово в Харьковской области.

Соответствующее видео опубликовано в Сети. Бойцы рассказали, что село освобождено от армии РФ.

По словам украинских защитников, Момотово освобождено вместе с Кутузовкой, о чем сообщалось ранее.

Добавим, что Момотово находится в 6 километрах от Харькова.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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