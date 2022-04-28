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Все в дыму: оккупанты запустили по Киеву две ракеты

28 апреля 2022, 20:26

Сообщается, что ракета прилетела в центр столицы.

взрыв в Киеве
Взрыв в Киеве / соцсети

Вечером, 28 апреля, в Киеве и области были слышны мощные взрывы.

Очевидцы сообщают, что над одним из районов Киева поднялось облако дыма.

Жители домов, расположенных неподалеку от места происшествия, говорят, что взрыв был очень мощным.

Стоит отметить, что в столице в 18:22 было объявлено о продолжающейся до сих пор воздушной угрозе.

Отметим, сегодня в Киеве находится генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Подробности взрыва в Киеве

Спикер ГСЧС Светлана Водолага в комментарии Суспільному рассказала, что по городу было два ракетных удара. На место происшествия уже выехали спасатели.

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