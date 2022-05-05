Путинскую армию отодвинули от Харькова на 40 км, артобстрелы городу не грозят – Арестович

Вражеская "арта" теперь уже не достает до Харькова / соцсети

Защитники Украины отодвинули от Харькова российскую артиллерию, которая обстреливала город. С новой дистанции вражеская "арта" уже не достает до Харькова.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента и военный эксперт Алексей Арестович в интервью Фейгин Live.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко уточнил, что в Харьковской области украинские военные выбили оккупантов из поселка Старый Салтов в Волчанском районе. Захватчики обстреливали Харьков из артиллерии и реактивных систем залпового огня.

"ВСУ выбили оккупантов из Старого Салтова под Харьковом. Что это значит для Харькова: а то, что подразделения орков, бомбившие из артиллерии, Градов и Смерчей мой Харьков, откинуты от города больше чем на 40 км и не смогут больше нанести его мирным жителям вред", - написал Геращенко в Telegram.

Также, по его словам, украинские защитики установили контроль над переправой через водный массив.

Советник главы МВД опубликовал карту, демонстрирующую вражескую "линию огня" от Старого Салтова до Киевского района Харькова - расстояние в 31,7 километра.

t.me/Pravda_Gerashchenko

Отметим, днем 4 мая глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов проинформировал, что около Старого Салтова и населенных пунктов рядом продолжаются бои.

Чиновник добавил, что на территории области враг пытается идти в наступление и обстреливает из артиллерии позиции ВСУ, а также Киевский район города Харьков.

Как сообщал Главред, в ближайшие дни российские оккупанты могут увеличить интенсивность боев. Активное наступление следует ожидать на Криворожском, Запорожском направлениях и по направлению в зону ООС. Об этом рассказал советник главы Офиса президента и военный эксперт Алексей Арестович. По его словам, вероятность эскалации боевых действий существует в связи с приближением Дня победы 9 мая.

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